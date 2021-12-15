İdame etmek ne demek, ne anlama gelir? İdame etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İdame etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sürekli Kılmak 2- Berdevam 3- Kalıcı Olmak 4- Devr-i Daim Etmek

5- Sürdürmek 6- Ara Vermemek

İdame etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Devam kelimesiyle aynı kökten türeyen idame etmek, bir şeyin kesintiye uğramadan sürmesini sağlamaktır. Bu kelime mecazen baki ve ezeli anlamında da kullanılır.

İdame kelimesinin içinde yer aldığı tamlamalar ise şunlardır:

1- İdame-i maişet: Geçimini sürdürmek

2- İdame-i maslahat: İşe devam etmek, sürekli, hiç mola vermeden çalışmak

İdame etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

İdame etmek, birleşik isim değil tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tüm tamlamalar ayrı yazılır.

İdame etmek - Doğru Kullanım

İdametmek - Yanlış Kullanım

İdame etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''Hayatımı idame ettirebilmek için bu işte çalışmak zorundayım.''