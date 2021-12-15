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İdame etmek ne demek, ne anlama gelir? İdame etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İdame#TDK#Kelime
İdame etmek ne demek, ne anlama gelir İdame etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan idame kelimesi, devam sözcüğünden türetilmiştir. Devam, sürekli olan, kesintiye uğramayan, sabit anlamına gelirken idame etmek, bir şeyi hiç ara vermeden devam ettirmek demektir. Bu kelimeden türetilmiş birçok sözcük, gazel ve mesnevi türündeki eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin istidame, bir şeyin devamlı olmasını temenni etmek demektir. Bir şeyin sürekli olmasını isteyen kişilere ise müstedam denir. İdame etmek ne demek, ne anlama gelir? İdame etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İdame etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sürekli Kılmak 2- Berdevam 3- Kalıcı Olmak 4- Devr-i Daim Etmek

 5- Sürdürmek 6- Ara Vermemek

 İdame etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Devam kelimesiyle aynı kökten türeyen idame etmek, bir şeyin kesintiye uğramadan sürmesini sağlamaktır. Bu kelime mecazen baki ve ezeli anlamında da kullanılır.

 İdame kelimesinin içinde yer aldığı tamlamalar ise şunlardır:

 1- İdame-i maişet: Geçimini sürdürmek

 2- İdame-i maslahat: İşe devam etmek, sürekli, hiç mola vermeden çalışmak

 İdame etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 İdame etmek, birleşik isim değil tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına göre tüm tamlamalar ayrı yazılır.

 İdame etmek - Doğru Kullanım

 İdametmek - Yanlış Kullanım

 İdame etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 ''Hayatımı idame ettirebilmek için bu işte çalışmak zorundayım.''

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#İdame#TDK#Kelime

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