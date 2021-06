İcra Nedir, İcra Gelmesi Ne Demek? İcra Takibi Nasıl Kaldırılır?

İcra, kişilerin borçlarını zamanında ödememesi nedeniyle başlatılan bir işlemdir.

İcra Nedir? İcra Gelmesi Ne Demek?

Kişiler maddi durumlardan dolayı borçlarını ödeyemeyebiliyor. Borçların uzun süreyle ödenmemesi durumunda, yasal işlemler kurumlar tarafından başlatılıyor. Kurumlar borcu olan kişileri ve ödemediği süreleri göz önüne alarak resmi işlemleri için hazırlık içerisine giriyor. Borcu olan kişilerle kurumlar borç süreci boyunca iletişim kurar. Kurumlar kişilere borcunu ne zaman ödeyeceğini sorarak bilgi sahibi olmak istiyor. Kurumlar kişilerden alacağı cevaplara göre, hukuksal süreçle karşı karşıya kalabiliyor.

Borçların uzun süre ödenmemesi durumunda, kurumlar kişilere icra davası açabiliyor. İcra davası, kişilerin borcundan dolayı açılan dava türüdür. İcra ve icra gelmesi kelimeleri kişilerin merak ettiği terimler arasında yer alıyor. Borcu olan kişiler eğer borçlarını icra döneminde de ödeyemiyorsa, icra gelme durumu söz konusu olabilir. İcralar, icra avukatlarıyla ve memurlarla yapılan işlemdir. Kurumlar yetkilendirdikleri hukuk bürosuyla çalışarak, kişilerin icra işlemleriyle ilgilenir. Kişilerin oturmuş olduğu adresine giderek, icra işlemleri içi detaylı inceleme başlatılır.

İcra gelmesi, kişilerin evine icra memurlarının gitmesi anlamına gelir. İcra memurları ev içerisinde bulunan değerli eşyalara el koyarak, kişinin borcundan düşer. Borç ile eşyaların aynı değerde olmaması, kişilerin daha zor bir süreç yaşamasına neden olabilir. İcralardan dolayı kişilerin cezaevine girme durumu da bulunuyor.

Borçtan dolayı ceza alan kişiler, her cezaevinde kaldığı günün ücret tarifesi bulunuyor. Kişiler kısaca cezaevinde geçirdiği her gün için, ödeme yapmış sayılıyor. Kişilerin yaşanan icra sürecinde, borçlarını ödemesi gerekiyor. İcra memurları genellikle eve geldiğinde son bir kez, borcun ödenip veya ödenmeyeceğini sorabilir. Her ne kadar istisna bir durum olsa da, icra memurları son bir şans verebilir.

İcra Takibi Nasıl Kaldırılır?

İcralık olan kişiler, icra takibinin nasıl kaldırılacağı hakkında araştırmalar yapabiliyor. İcraya verilen kişiler için takip başlatılır. Hukuk büroları kişileri icra mahkemesine vererek, icra takibinin başlatılmasını sağlar. Kişiler de icra takibini e-devlet sistemi üzerinden görebilir ve takip edebilir. Kişilerin icra takibini kaldırabilmesi için toplam borcun tamamını veya belirlenen yüzdeliğini ödemesi gerekiyor. Borçların ödenmemesi veya verilen sözlerin tutulmaması durumunda, icra takibini kaldırmak mümkün değildir.

Kişiler borçlarına karşılık, ödeme yapması gerekiyor. Ödeme yapmadan icra takibini kaldırmak olası bir durum değildir. İcra takipleri, icralık olan kişiler için oluşturulan bir sistemdir. Sistem içerisinde kişilerin hangi borçlardan ve borç miktarından bilgi almak mümkündür. Borcu olan kişiler sistemden tüm borç bilgilerini görüntüleyebilir. Bilindiği üzere borçları olan kişilere ödenmediği sürece üzerine faiz ekleniyor. Davalık olan kişilere, tüm dava masrafları da yansıtılıyor. Borçlarını ödemeyen kişilerin borçları zamanla daha fazla artabiliyor. İcralık olan bireyler, takipten kurtulmanın yollarını arayabilir.

Borçlu bireyler en kısa süre içinde belirlenen tutarı ödeyerek, takibin kaldırılmasını sağlayabilir. İcralık olan kişiler çalışıyorsa, maaşlarının bir bölümüne de el konulur. Belirlenen yüzdelik kişilerin maaşından otomatik olarak kesilir.

İcra dönemi boyunca kişilerin hesabında para bulunuyorsa, banka hesaplarında bulunan para el koyulur. Kişilerin tüm mal varlıkları inceleme altına alınır ve borçlarına karşı el koyulabilir. Kişiler borç süresi boyunca süreci çok uzatmamalı, borçlarını ödemelidir. Borçların daha fazla ödenmemesi durumunda, kişiler cezaevine gönderilebilir.