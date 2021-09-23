Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karabükte feci kaza 2 ölü, 6 yaralıKarabük'te feci kaza! 2 ölü, 6 yaralı#Karabük
Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)#Real Madrid
Bakan Soylu Akif filminin galasına katıldıBakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı#Akif
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdiBrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdi#Jair Bolsonaro
Bakan Çavuşoğlundan dünyaya çağrı: Afganistanla angajman sürdürülmeliBakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya çağrı: Afganistan'la angajman sürdürülmeli#Afganistan
Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladıSon dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı#Fed
Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)#Marsilya
Uzmanlar Hurriyet.com.trye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldiUzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldi#Fed
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İcra memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İcra memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

#İcra Memuru#İcra#Meslek
İcra memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur İcra memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Türkiye'de pek çok saygın meslek bulunmaktadır. İş hayatına atılmak isteyenler hangi mesleği icra edeceklerine dair araştırma yapmaktadırlar. Bu mesleklerden bir tanesi de icra memuru mesleğidir. Son günlerde icra memurluğu ile ilgili araştırmalar artmaktadır. Peki, icra memuru nedir? İcra memuru ne iş yapmaktadır? İcra memuru olmak isteyen bir kişi hangi yolları izlemelidir? İcra memuru olmak için şartlar nelerdir? İcra memuru ne kadar maaş almaktadır? İşte icra memurluğu ile ilgili tüm bilgiler.

Haberin Devamı

İcra memuru mahkemelerden almış olduğu karar ile birlikte çalışmaktadırlar. İcra memurları Maliye bakanlığı ya da SGK kurumu bünyesinde çalışmaktadırlar.

 İcra Memuru Nedir?

 İcra memurları mahkeme kararı ile birlikte hareket ederek borçludan borcunu almak ile mükellef olan devlet memurlarıdır. İcra memuru aynı zamanda bir kamu görevlisi olarak çalışmaktadır. İcra memuru maliye bakanlığı bünyesinde çalışmaktadır.

 İcra Memuru Ne İş Yapar?

 İcra memurlarının bir takım görevleri bulunmaktadır. İcra memurları icralık olan kişiler ile yakından ilgilenirler. İcralık olan dosyaların takibini yaparlar. Aynı zamanda haciz kararı alındıktan sonra haciz işlemlerini de yapanlar yine icra memurlarıdır. İcra memurları icralık olan kişilere bilgilendirme yaparak borçlunun borcunu ödemesi gerektiğini bildirirler. İcra memurları aynı zamanda haciz yolu ile icra edilecek malların da tespitini yapan kişilerdir. Adli görevleri yerine getirmektedirler.

 İcra Memuru Nasıl Olunur?

Haberin Devamı

 İcra memuru olmak için mutlaka iki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunu olunması gerekmektedir. Aynı zamanda icra memurluğu için KPSS yani Kamu Personeli Seçme sınavına girilmesi gerekmektedir. İcra memurluğu için KPSS'den taban puanı aldıktan sonra mülakat sürecinde de başarılı olan kişiler icra memuru olarak çalışmaya başlayabilirler. İcra memuru olmak için her iki meslekte de KPSS'den en az 70 puan alma şartı aranmaktadır.

 İcra Memuru Olma Şartları Nelerdir?

 İcra memuru olmak isteyen bir kişi aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir;

 - Herhangi bir fiziki engeli bulunmamak.

 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 - Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden iki yıllık ya da dört yıllık mezun olmak.

 - KPSS sınavına girerek en az 70 puan almış olmak.

 - KPSS ön mülakattan geçmek.

 İcra Memurunun Görevleri Nelerdir?

 İcra memurunun görevleri şu şekildedir;

 - Haciz işlemi yapmak

 - Amirlerin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek

 - İcralık olan kişilere gerekli olarak bilgilendirmeleri yapmak.

 - İcralık olan kişilerin belgelerini düzenlemek ve takibini yapmak

 - Borçluların taksitlendirmesini yapmak

Haberin Devamı

 - Hacizlik olan malların tespitini yaparak kolluk kuvvetleri ile birlikte haciz işlemlerini gerçekleştirmek

 - Mahkeme kararlarını titizlikle yerine getirmek ve ilgili yerlere bildirmek

 - Haciz işlemini titizlikle yapmak

 İcra Memuru Maaşları Ne Kadar?

 İcra memurunun maaşları en düşük olarak 4018 TL, ortalama olarak 4030 TL, en yüksek olarak da 4069 TL almaktadırlar.

 İcra Memuru İçin İş İmkanları Nelerdir?

 İcra memurları yalnızca devlette çalışırlar. Yani kamuda çalışma şansları bulunmaktadır. Kamuda adliyelerde çalışan icra memurları doğrudan hukukun gerekliliklerini yerine getirirler. Bir icra memuru özel sektörde çalışamaz. İcra memurluğu yalnızca kamuya has bir meslektir. İcra memuru için geniş bir iş sahası bulunmaktadır.

Haberin Devamı

 İcra memurları devletin Maliye bakanlığı, Sosyal Güvenlik ve Sigortalar kurumunda ve Adalet bakanlığında görev alırlar. Bu üç bakanlık ve kurumda da çalışma şansları bulunmaktadır. Bundan dolayı icra memurlarına kamuda çok ihtiyaç duyulduğundan dolayı atamaları da kolaydır. İcra memurları her türlü adli görevi yerine getirir ve adli kurumlarda çalışan kimselerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İcra Memuru#İcra#Meslek