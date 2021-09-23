İcra memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İcra memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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İcra memuru mahkemelerden almış olduğu karar ile birlikte çalışmaktadırlar. İcra memurları Maliye bakanlığı ya da SGK kurumu bünyesinde çalışmaktadırlar.

İcra Memuru Nedir?

İcra memurları mahkeme kararı ile birlikte hareket ederek borçludan borcunu almak ile mükellef olan devlet memurlarıdır. İcra memuru aynı zamanda bir kamu görevlisi olarak çalışmaktadır. İcra memuru maliye bakanlığı bünyesinde çalışmaktadır.

İcra Memuru Ne İş Yapar?

İcra memurlarının bir takım görevleri bulunmaktadır. İcra memurları icralık olan kişiler ile yakından ilgilenirler. İcralık olan dosyaların takibini yaparlar. Aynı zamanda haciz kararı alındıktan sonra haciz işlemlerini de yapanlar yine icra memurlarıdır. İcra memurları icralık olan kişilere bilgilendirme yaparak borçlunun borcunu ödemesi gerektiğini bildirirler. İcra memurları aynı zamanda haciz yolu ile icra edilecek malların da tespitini yapan kişilerdir. Adli görevleri yerine getirmektedirler.

İcra Memuru Nasıl Olunur?

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İcra memuru olmak için mutlaka iki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunu olunması gerekmektedir. Aynı zamanda icra memurluğu için KPSS yani Kamu Personeli Seçme sınavına girilmesi gerekmektedir. İcra memurluğu için KPSS'den taban puanı aldıktan sonra mülakat sürecinde de başarılı olan kişiler icra memuru olarak çalışmaya başlayabilirler. İcra memuru olmak için her iki meslekte de KPSS'den en az 70 puan alma şartı aranmaktadır.

İcra Memuru Olma Şartları Nelerdir?

İcra memuru olmak isteyen bir kişi aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir;

- Herhangi bir fiziki engeli bulunmamak.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden iki yıllık ya da dört yıllık mezun olmak.

- KPSS sınavına girerek en az 70 puan almış olmak.

- KPSS ön mülakattan geçmek.

İcra Memurunun Görevleri Nelerdir?

İcra memurunun görevleri şu şekildedir;

- Haciz işlemi yapmak

- Amirlerin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek

- İcralık olan kişilere gerekli olarak bilgilendirmeleri yapmak.

- İcralık olan kişilerin belgelerini düzenlemek ve takibini yapmak

- Borçluların taksitlendirmesini yapmak

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- Hacizlik olan malların tespitini yaparak kolluk kuvvetleri ile birlikte haciz işlemlerini gerçekleştirmek

- Mahkeme kararlarını titizlikle yerine getirmek ve ilgili yerlere bildirmek

- Haciz işlemini titizlikle yapmak

İcra Memuru Maaşları Ne Kadar?

İcra memurunun maaşları en düşük olarak 4018 TL, ortalama olarak 4030 TL, en yüksek olarak da 4069 TL almaktadırlar.

İcra Memuru İçin İş İmkanları Nelerdir?

İcra memurları yalnızca devlette çalışırlar. Yani kamuda çalışma şansları bulunmaktadır. Kamuda adliyelerde çalışan icra memurları doğrudan hukukun gerekliliklerini yerine getirirler. Bir icra memuru özel sektörde çalışamaz. İcra memurluğu yalnızca kamuya has bir meslektir. İcra memuru için geniş bir iş sahası bulunmaktadır.

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İcra memurları devletin Maliye bakanlığı, Sosyal Güvenlik ve Sigortalar kurumunda ve Adalet bakanlığında görev alırlar. Bu üç bakanlık ve kurumda da çalışma şansları bulunmaktadır. Bundan dolayı icra memurlarına kamuda çok ihtiyaç duyulduğundan dolayı atamaları da kolaydır. İcra memurları her türlü adli görevi yerine getirir ve adli kurumlarda çalışan kimselerdir.