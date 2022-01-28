İcra etmek ne demek, ne anlama gelir? İcra etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

İcra Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İfa Etmek 2- Uygulamak 3- Tatbik Etmek 4- Yerine Getirmek 5- Yapmak
6- Gerçekleştirmek 7- Vaki Kılmak 8- Pratiğe Dökmek 9- Oluşturmak
10- Üretmek 11- Sağlamak 12- Ortaya Koymak
İcra Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
2- İcra Mahkemesi 3- İcra Dairesi
İcra Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Türk Dil Kurumuna göre icra etmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:
İcra Etmek - Doğru Kullanım
İcraetmek - Yanlış Kullanım
İcra Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Sanatçının icra ettiği birçok şarkı yurtdışında ödül aldı.''