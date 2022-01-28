İcra etmek ne demek, ne anlama gelir? İcra etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İcra Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İfa Etmek 2- Uygulamak 3- Tatbik Etmek 4- Yerine Getirmek 5- Yapmak

6- Gerçekleştirmek 7- Vaki Kılmak 8- Pratiğe Dökmek 9- Oluşturmak

10- Üretmek 11- Sağlamak 12- Ortaya Koymak

İcra Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılan icra etmek kelimesi, bir vazifeyi yerine getirmek anlamına gelir. Hukukta ise alacaklının mahkeme emriyle borçlarını tahsil etmesine icra etmek denir. Bu kelimeden türetilen birçok birleşik isim ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örneğin: 1- İcralık olmak

2- İcra Mahkemesi 3- İcra Dairesi

İcra Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre icra etmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

İcra Etmek - Doğru Kullanım

İcraetmek - Yanlış Kullanım

İcra Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sanatçının icra ettiği birçok şarkı yurtdışında ödül aldı.''