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İcra etmek ne demek, ne anlama gelir? İcra etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#İcra Etmek
İcra etmek ne demek, ne anlama gelir İcra etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen icra kelimesi cereyan sözcüğünden türetilmiştir. Cereyan hem akmak hem de olmak anlamına gelirken, icra kelimesinin sözlük anlamı da bir görevi yerine getirmek ve uygulamaktır. Bu kelime müzik ve hukuk gibi alanlarda terim anlamında kullanılır. Şarkıların bestelenmesine, çalınmasına ve seslendirilmesine icra etmek denir. İcra Etmek ne demek, ne anlama gelir? İcra Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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 İcra Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İfa Etmek 2- Uygulamak 3- Tatbik Etmek 4- Yerine Getirmek 5- Yapmak

 6- Gerçekleştirmek 7- Vaki Kılmak 8- Pratiğe Dökmek 9- Oluşturmak

 10- Üretmek 11- Sağlamak 12- Ortaya Koymak

 İcra Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılan icra etmek kelimesi, bir vazifeyi yerine getirmek anlamına gelir. Hukukta ise alacaklının mahkeme emriyle borçlarını tahsil etmesine icra etmek denir. Bu kelimeden türetilen birçok birleşik isim ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örneğin: 1- İcralık olmak

 2- İcra Mahkemesi 3- İcra Dairesi

 İcra Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre icra etmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

 İcra Etmek - Doğru Kullanım

 İcraetmek - Yanlış Kullanım

 İcra Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Sanatçının icra ettiği birçok şarkı yurtdışında ödül aldı.''

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#TDK#Sözlük#İcra Etmek

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