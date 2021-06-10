İcmal Nedir? Tdk'ya Göre İcmal Kelimesi Ne Demek? İcmal Sözlük Anlamı..

İlk kez duyulmuş olan ya da anlamı duyan kişi tarafından bilinmeyen kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı bir hayli fazla merak ediliyor. Uzun yıllardan buyana dilimizde kullanımı söz konusu olan ve günlük yaşamın içerisinde sıklıkla duyulan kelimelerden bir tanesi icmal sözcüğü olmaktadır. İcmal kelimesi çok sık bir şekilde duyduğumu bir sözcük olması nedeniyle bu kelimenin anlamını ve kökenini bilmekte oldukça büyük bir fayda vardır.

İcmal Nedir?

İcmal kelimesi, oldukça fazla sayıda kişinin duymuş olduğu dilimizde ise bir hayli çok kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu kelimeyi duyup anlamının en olduğu konusunda fikri olmayan insanlar bu kelimenin anlamını öğrenmek istemektedir. Dolayısıyla icmal nedir sorusunu çok fazla sormakta ve hakkında araştırma yapmaktadır.

TDK'ya Göre İcmal Kelimesi Ne Demek?

İcmal kelimesi Arapça kökenli bir kelime olmakta de dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TDK'ye göre, icmal kelimesinin çok fazla kişi tarafından merak edilmekte olan anlamı ise şu şekildedir:

- Özet

- Gösterge demektir. İcmal kelimesi ile alakalı konun her birey tarafından çok daha kolay anlaşılabilmesi adına bu kelimenin cümle içinde kullanımıyla alakalı olarak bir örnek verilmesi son derece faydalı olacaktır. Buna göre icmal kelimesinin cümle içinde kullanımıyla ilgili olarak şöyle bir örnek verilebilir:

- Günahlarımızın icmaline gelince ben tutamam gerçekten de tutamam, gücüm yetmez.

Arapçadan dilimize geçmiş durumda olan icmal kelimesi özellikle de bankacılıkta sıklıkla kullanılmaktadır. İcmal kelimesi bankacılıkta kullanıldığında " para çıkışı yapılabilir " anlamına gelen bir terimdir. Bu kelime bankacılık sektöründe çok farklı şekillerde kullanıla icmal kelimesi aynı zamanda icmale hazır, icmal yapılabilir şeklinde de kullanılabilmektedir.

İcmal Sözlük Anlamı

İcmal sözcüğünün Türkçedeki sözlük anlamı çok fazla merak edilen bir başka husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda konu ile alakalı oldukça anlaşılır nitelikte bir bilgi verilmesi çok önem taşır. Bu anlamda icmal kelimesinin sözlük anlamı

- Özet,

- Kısaltma demektir.

İcmal aynı zamanda eski gazetelerde başta yazılan ve o günkü siyasi durumu özetleyen yazı olarak ifade edilmektedir. İcmal kelimesi (muhasebe) belli bir süreyi, belli bir konuyu kapsamakta olan özet rapor ya da tabloya denilmektedir.

Buna göre icmal kelimesi farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bu kullanım şekillerine örnek olarak ise aşağıdaki cümleler örnek gösterilebilir. Bunlar;

- Aylık icmal tablosu,

- İşçilik icmal tablosu ve benzeri şekillerde kullanım söz konusu olabilmektedir.

İcmal defteri: Osmanlı Devletinin varlık göstermekte olduğu dönemde belli bir bölgede yapılan tahririn sonuçlarını ve bu sonuçlara göre kurulmuş olan dirlik düzeninin ayrıntılarının gösteren belgeyi ifade etmektedir.

İcmal kelimesinin kullanımı ile alakalı olarak bir başka örnek ise şu şekilde verilebilmektedir. Bu göre ; İcmal etmek: Özetlemek anlamında kullanılan bir sözcük olma niteliği barındırmaktadır.

İcmal kelimesinin Türkçe Sözlük anlamları ise şu şekilde olmaktadır:

İcmal kelimesi hukuk terimi olarak kullanıldığında; özetleme, genel toplam, kısaltma, özet, birleştirme anlamlarına gelmektedir.

İcmal kelimesinin Osmanlı Döneminde kullanımındaki anlamları; uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice demektir.

İcmal kelimesinin Osmanlı Dönemi dönemindeki kullanım anlamları şu şekildedir;

- Hülâsa etmek.

- Kısaltmak,

- Kısa anlatmak.

- Bir araya toplamak.

- Biriktirmek

İcmal etmek şeklinde kullanıldığında ise; özetlemek anlamına gelmektedir.