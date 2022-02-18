İçler dışlar çarpımı nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda yapılır? İçler dışlar çarpımı formülü ve hesaplama konu anlatımı

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İçler dışlar çarpımı işlemi, değişken pay ya da paydada yer alabilmektedir. İçler dışlar işlemi ile değişkenin çözülmesi için gerekliliği söz konusu olan denklem daha basit bir hale indirgenmiş olmaktadır. Herhangi bir orandaki bilinmeyenin çözülmesinin gerekli olduğu durumlarda bu yöntem son derece faydalı olmaktadır.

İçler Dışlar Çarpımı Nasıl Yapılır?

İçler dışlar işlemi öğrencilerin en fazla kafasının karıştığı ve anlamakta güçlük çektiği konular arasında yerini almaktadır. Bundan dolayı konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok öğrenci arama motoruna içler dışlar çarpımı nasıl sorunu yazarak aratmaktadır. Bundan dolayı konu hakkında her bireyin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte bilgilerin verilmesi ve anlaşılırlığın daha fazla arttırılabilir olması adına örneklerin gösterilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

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Burada konuyla ilgili olarak şu şekilde bir ifade ile işlemin nasıl yapıldığı kısa ve anlaşılır bir şekilde şöyle dile getirilebilir.

Örneğin:

AB = CD diyelim burada içler dışlar çarpımı işlemi yapmak için B ile C, A ile de D çarpılır. Bu şekilde içler dışlar çarpım işlemi yapılmış olur.

İçler Dışlar Çarpımı Ne Zaman ve Hangi Durumlarda Yapılır?

İçler dışlar çarpımı işlemi, birbirine eşit olan iki kesrin herhangi birinin içermekte olduğu değişkenin bulunmasının sağlanabilmesi için bir denklemi çözmenin bir yolu olarak yapılmaktadır. Burada değişken pay ya da paydada bulunabilme durumu vardır. İçler dışlar işlemi ile beraber değişkenin çözülmesi için gerekliliği söz konusu olan denklemin daha basit bir hale indirgenmesi sağlanır. Herhangi bir orana sahip durumda olan bir bilinmeyeni çözmek gerekliliğinin olduğu durumlarda içler dışlar çarpımı işlemi yönteminden yararlanmak son derece büyük yarar sağlamaktadır.

İçler Dışlar Çarpımı Formülü ve Hesaplama Konu Anlatımı

İçler dışlar çarpımı işlemi, birbirine eşit haldeki iki kesrin herhangi birinin içermiş olduğu değişkenin bulunmasının sağlanabilmesi için bir denklemi çözmenin bir yöntemi olarak yapılır. Bu bakımdan başvurulabilir nitelikteki son derece önemli işlemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İçler dışlar çarpımı işleminde aynı tür veriler alt alta yazdığında birbirine çapraz durumda olan sayıların çarpılması şeklinde yapılır ve bunun beraberinde de doğru orantıda kullanılır.

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İçler dışlar çarpımı konusunun çok daha fazla netlik kazanabilmesi için bir örnek verilmesi son derece yararlı olacaktır. Bu doğrultuda şöyle bir örnek verilmesi bireylere oldukça yol gösterici bir durum ortaya koyacaktır:

A B

C D

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Burada sayılar A,B,C ve D olarak farz edilsin. Bu sayıları kullanarak bir içler dışlar çarpımı işlemi yapıldığında şu şekilde bir formül ortaya çıkar:

A×D = B×C eşitliği ortaya çıkar. Ortaya çıkmış durumda olan bu eşitlikten ise bilinmeyen ifadeyi kolaylıkla bulabilmek mümkün hale gelir. Bununla ilgili olarak bir örnek problem çözümü yapılabilir. Böylelikle konun anlaşılırlık olayı artacaktır.

İçler dışlar çarpımı işlemini bir problem üzerinden yapmaya çalışalım.

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SORU: Bir çiftçi 10 günde 50 kg elma toplayabilmektedir. Böyle bir durumda bu çiftçi aylık olarak kaç kg elma toplayabilir?

Problemin çözümü:

10 günde 50 kg

30 günde a kg

-------------------------

- İçler dışlar çarpımı işlemi yapılır.

10.a = 30.50

- Burada 10 karşı tarafa bölüm olarak geçer.

a=1500/10

a=150 kg elma toplar sonucu çıkar.