İçler dışlar çarpımı nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda yapılır? İçler dışlar çarpımı formülü ve hesaplama konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan iki hafta vurgusu: Daha önemli hale gelecekBakan Koca'dan 'iki hafta' vurgusu: Daha önemli hale gelecek#Koronavirüs
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Donetsk merkezinde büyük patlama Halk Milisleri liderine bombalı saldırıDonetsk merkezinde büyük patlama! Halk Milisleri liderine bombalı saldırı#Rusya-Ukrayna
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı Korkunç su detayıSevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı! Korkunç 'su' detayı#Kadına Şiddet
Platonik aşk dehşeti Genç kız hayatının kâbusunu yaşadıPlatonik aşk dehşeti! Genç kız hayatının kâbusunu yaşadı#Hançer
İnanılmaz görüntüler Tüm zamanların en şiddetlisi...İnanılmaz görüntüler! Tüm zamanların en şiddetlisi...#Eunice
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İçler dışlar çarpımı nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda yapılır? İçler dışlar çarpımı formülü ve hesaplama konu anlatımı

İçler dışlar çarpımı nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda yapılır İçler dışlar çarpımı formülü ve hesaplama konu anlatımı

İçler dışlar çarpımı işlemi, birbirine eşit durumda olan iki kesrin herhangi birinin içerdiği değişkenin bulunması amacıyla bir denklemi çözmenin bir yolu olmaktadır. İçler dışlar çarpımı konusu oldukça önemlidir. Sizin için İçler dışlar çarpımı nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda yapılır? İçler dışlar çarpımı formülü ve hesaplama konu anlatımını detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

 İçler dışlar çarpımı işlemi, değişken pay ya da paydada yer alabilmektedir. İçler dışlar işlemi ile değişkenin çözülmesi için gerekliliği söz konusu olan denklem daha basit bir hale indirgenmiş olmaktadır. Herhangi bir orandaki bilinmeyenin çözülmesinin gerekli olduğu durumlarda bu yöntem son derece faydalı olmaktadır. 

 İçler Dışlar Çarpımı Nasıl Yapılır? 

 İçler dışlar işlemi öğrencilerin en fazla kafasının karıştığı ve anlamakta güçlük çektiği konular arasında yerini almaktadır. Bundan dolayı konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok öğrenci arama motoruna içler dışlar çarpımı nasıl sorunu yazarak aratmaktadır. Bundan dolayı konu hakkında her bireyin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte bilgilerin verilmesi ve anlaşılırlığın daha fazla arttırılabilir olması adına örneklerin gösterilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. 

Haberin Devamı

 Burada konuyla ilgili olarak şu şekilde bir ifade ile işlemin nasıl yapıldığı kısa ve anlaşılır bir şekilde şöyle dile getirilebilir. 

 Örneğin: 

 AB = CD diyelim burada içler dışlar çarpımı işlemi yapmak için B ile C, A ile de D çarpılır. Bu şekilde içler dışlar çarpım işlemi yapılmış olur. 

 İçler Dışlar Çarpımı Ne Zaman ve Hangi Durumlarda Yapılır? 

 İçler dışlar çarpımı işlemi, birbirine eşit olan iki kesrin herhangi birinin içermekte olduğu değişkenin bulunmasının sağlanabilmesi için bir denklemi çözmenin bir yolu olarak yapılmaktadır. Burada değişken pay ya da paydada bulunabilme durumu vardır. İçler dışlar işlemi ile beraber değişkenin çözülmesi için gerekliliği söz konusu olan denklemin daha basit bir hale indirgenmesi sağlanır. Herhangi bir orana sahip durumda olan bir bilinmeyeni çözmek gerekliliğinin olduğu durumlarda içler dışlar çarpımı işlemi yönteminden yararlanmak son derece büyük yarar sağlamaktadır. 

 İçler Dışlar Çarpımı Formülü ve Hesaplama Konu Anlatımı 

 İçler dışlar çarpımı işlemi, birbirine eşit haldeki iki kesrin herhangi birinin içermiş olduğu değişkenin bulunmasının sağlanabilmesi için bir denklemi çözmenin bir yöntemi olarak yapılır. Bu bakımdan başvurulabilir nitelikteki son derece önemli işlemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İçler dışlar çarpımı işleminde aynı tür veriler alt alta yazdığında birbirine çapraz durumda olan sayıların çarpılması şeklinde yapılır ve bunun beraberinde de doğru orantıda kullanılır. 

Haberin Devamı

 İçler dışlar çarpımı konusunun çok daha fazla netlik kazanabilmesi için bir örnek verilmesi son derece yararlı olacaktır. Bu doğrultuda şöyle bir örnek verilmesi bireylere oldukça yol gösterici bir durum ortaya koyacaktır: 

 A B

 C D

 ---------- 

 Burada sayılar A,B,C ve D olarak farz edilsin. Bu sayıları kullanarak bir içler dışlar çarpımı işlemi yapıldığında şu şekilde bir formül ortaya çıkar: 

 A×D = B×C eşitliği ortaya çıkar. Ortaya çıkmış durumda olan bu eşitlikten ise bilinmeyen ifadeyi kolaylıkla bulabilmek mümkün hale gelir. Bununla ilgili olarak bir örnek problem çözümü yapılabilir. Böylelikle konun anlaşılırlık olayı artacaktır. 

 İçler dışlar çarpımı işlemini bir problem üzerinden yapmaya çalışalım. 

Haberin Devamı

 SORU: Bir çiftçi 10 günde 50 kg elma toplayabilmektedir. Böyle bir durumda bu çiftçi aylık olarak kaç kg elma toplayabilir? 

 Problemin çözümü: 

 10 günde 50 kg

 30 günde a kg

 ------------------------- 

 - İçler dışlar çarpımı işlemi yapılır. 

 10.a = 30.50 

 - Burada 10 karşı tarafa bölüm olarak geçer. 

 a=1500/10

 a=150 kg elma toplar sonucu çıkar.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul