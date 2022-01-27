İçişleri nasıl yazılır? İçişleri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İş kelimesinden türetilmiş olan diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- İşsiz 2- Dışişleri 3- İş güç 4- İşine gelmemek 5- İşten bile değil

İçişleri Nasıl Yazılır?

İç ve iş kelimelerinden oluşan içişleri kelimesi, birleşik bir isimdir. Kelimenin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. İçişleri kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

İÇİŞLERİ

İçişleri Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler, bitişik yazılır. İçişleri kelimesi de birleşik bir isim olduğu için, sözcüğün ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

İÇİŞLERİ - Doğru Kullanım

İÇ İŞLERİ - Yanlış Kullanım

Not: Bir ülkenin içişleri bakanlığından bahsedildiğinde, özel isim olduğu için bu kelimenin ilk harfi büyük yazılır.

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Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı - Doğru Kullanım

Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanlığı - Yanlış Kullanım

Örnek Cümle

''Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından bir açıklama bekleniyor.''