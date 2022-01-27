İçişleri nasıl yazılır? İçişleri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

İş kelimesinden türetilmiş olan diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- İşsiz 2- Dışişleri 3- İş güç 4- İşine gelmemek 5- İşten bile değil
İçişleri Nasıl Yazılır?
İç ve iş kelimelerinden oluşan içişleri kelimesi, birleşik bir isimdir. Kelimenin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. İçişleri kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
İÇİŞLERİ
İçişleri Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler, bitişik yazılır. İçişleri kelimesi de birleşik bir isim olduğu için, sözcüğün ayrı değil bitişik yazılması gerekir.
İÇİŞLERİ - Doğru Kullanım
İÇ İŞLERİ - Yanlış Kullanım
Not: Bir ülkenin içişleri bakanlığından bahsedildiğinde, özel isim olduğu için bu kelimenin ilk harfi büyük yazılır.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı - Doğru Kullanım
Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanlığı - Yanlış Kullanım
Örnek Cümle
''Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından bir açıklama bekleniyor.''