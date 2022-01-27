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İçişleri nasıl yazılır? İçişleri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

İçişleri nasıl yazılır İçişleri kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Bir ülkenin ekonomi, güvenlik, nüfus ve göç gibi doğrudan doğruya devleti ve toplumu ilgilendiren tüm meselelerine içişleri denir. Bu kelime aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlerin idaresiyle ilgili tüm konular için de kullanılır. Örneğin bir firmanın başka bir şube açması ya da yeni elemanlar alacak olması, o şirketin iç işleri arasında yer alır. İçişleri nasıl yazılır? İçişleri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İş kelimesinden türetilmiş olan diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- İşsiz 2- Dışişleri 3- İş güç 4- İşine gelmemek 5- İşten bile değil 

 İçişleri Nasıl Yazılır?

 İç ve iş kelimelerinden oluşan içişleri kelimesi, birleşik bir isimdir. Kelimenin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. İçişleri kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 İÇİŞLERİ

 İçişleri Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler, bitişik yazılır. İçişleri kelimesi de birleşik bir isim olduğu için, sözcüğün ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

 İÇİŞLERİ - Doğru Kullanım

 İÇ İŞLERİ - Yanlış Kullanım

 Not: Bir ülkenin içişleri bakanlığından bahsedildiğinde, özel isim olduğu için bu kelimenin ilk harfi büyük yazılır.

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 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı - Doğru Kullanım

 Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanlığı - Yanlış Kullanım

 Örnek Cümle

 ''Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından bir açıklama bekleniyor.''

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