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İçin edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

#Araştırma#İçin#Edat Mı
İçin edat mı bağlaç mı Hangisi olduğunu nasıl anlarız (TDK)

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan için kelimesi cümle içerisinde hangi görevde olduğu merak konusu olmaktadır. İçin edat mı veya bağlaç mı olduğunu karıştıranlar cümle içerisinde için sözcüğü çıkarıldığında eksiklik olup olmadığına bakmaktadır. İçin edat mı yoksa bağlaç mı? Türk Dil kurumuna göre için kelimesinin edat veya bağlaç olduğunu nasıl anlarız hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Gün içerisinde yazılı ve sözlü anlatımda için sözcüğü sıklıkla kullanılmaktadır.

 İçin Edat mı? Bağlaç mı?

 İçin sözcüğü cümle içerisinden çıkarıldığında anlamında daralma meydana geldiği için için edat olarak kabul edilmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre İçin Bağlaç mı, Edat mı Nasıl Anlaşılır?

 Türk Dil kurumuna göre için sözcüğü edat olarak kabul edilmektedir. İçin sözcüğünün kullanıldığı cümleden için çıkarıldığında anlamda daralma ve bozulma oluşmaktadır. Bu nedenle için sözcüğü edat olarak kabul edilmektedir. Edatlar kullanıldıkları cümlede anlamı pekiştirmektedir.

 

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#Araştırma#İçin#Edat Mı

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