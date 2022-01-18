İçin edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Gün içerisinde yazılı ve sözlü anlatımda için sözcüğü sıklıkla kullanılmaktadır.

İçin Edat mı? Bağlaç mı?

İçin sözcüğü cümle içerisinden çıkarıldığında anlamında daralma meydana geldiği için için edat olarak kabul edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre İçin Bağlaç mı, Edat mı Nasıl Anlaşılır?

Türk Dil kurumuna göre için sözcüğü edat olarak kabul edilmektedir. İçin sözcüğünün kullanıldığı cümleden için çıkarıldığında anlamda daralma ve bozulma oluşmaktadır. Bu nedenle için sözcüğü edat olarak kabul edilmektedir. Edatlar kullanıldıkları cümlede anlamı pekiştirmektedir.