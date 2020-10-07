İçimizdeki Şeytan kitabını kim yazmıştır? İçimizdeki Şeytan kitabı özeti, konusu ve karakterleri
İçimizdeki Şeytan kitabı en çok okunan eserlerden birisidir. Kitapseverlerin birbirlerine en çok önerdiği kitaplardan birisi olan İçimizdeki Şeytan kitabı mutlaka okunması gereken kitaplardan birisidir. İçimizdeki Şeytan kitabı yazarı Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından birisine ait bir kitaptır. İçimizdeki Şeytan aşk ve dram alanında yazılmış bir kitaptır. İçimizdeki Şeytan kitabını ilk kez duyan kişiler kitabın kapağını incelemekte ve yazarının kim olduğunu merak etmektedirler. Peki, İçimizdeki Şeytan kitabını kim yazmıştır? İçimizdeki Şeytan kitabının özeti nedir? İçimizdeki Şeytan kitabının konusu ve ana fikri nedir? İçimizdeki Şeytan kitabının karakterleri kimlerdir? İşte İçimizdeki Şeytan kitabına dair tüm detayları derledik.
İçimizdeki Şeytan kitabı 1940 yılında yayımlanmıştır. Kitabın ilk baskısı da bu yılda yapılmıştır. İçimizdeki Şeytan kitabı toplam 255 sayfadır. Kitap günümüzde en çok okunan kitaplar arasındadır. Ayrıca yazarın en beğenilen kitapları arasındadır.
İçimizdeki Şeytan Kitabı Konusu ve Anafikri
İçimizdeki Şeytan kitabının konusu hayat bakışları tamamen farklı olan ve farklı dünyaların insanları olan iki kişinin boşanma sürecini anlatır. İçimizdeki Şeytan kitabının ana fikri ise bir kişi ne kadar yalancı dahi olsa herkesi dahi kandırsa eninde sonunda yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
İçimizdeki Şeytan Kitabını Kim Yazmıştır?
İçimizdeki Şeytan kitabının yazarı ünlü Türk yazar Sabahattin Ali'dir.
İçimizdeki Şeytan Özet
Ömer ve Nihat bir gün vapurda sohbet ederken Ömer'in dikkatini bir kız çeker. Ömer sürekli olarak kıza bakar, kız da Ömer'e bakar. Bu esnada ise vapur artık yavaş yavaş iskeleye yanaşmıştır. Ömer ise vapurun yanaştığını fark etmeden gözünü biran dahi kızdan ayırmak istemez ve ayırmaz. Arkadaşı Ömer'e vapuruna artık iskeleye yanaştığını söylediğinde ise Ömer yine kıza bakarak ilerlemeye başlar. Nihat ise Ömer'in bu durumunu fark eder. Bir rezillik yaşanacağını düşündüğünden dolayı Ömer'in yanından bir an olsun bile ayrılmaz.
Ömer artık dayanamaz ve kıza seslenmek ister. Tam da o esnada kıza başka bir yaşlı kadın seslenir. Bu kadın ise kızın uzaktan akrabası olan Emine Teyze'dir. Ömer sürekli olarak kıza odaklandığından ötürü teyzesini fark etmez. Macide Balıkesir'de okuyan ve musikiye ilgi duyan bir genç kızdır. Hocaları tarafından müziğe ilgi duyduğundan ötürü fark edilir ve özel ders aldırılır. Özel ders alan Macide artık müziği tüm hatları ile öğrenmektedir. Öğretmeni Bedri Bey'de Macide ile çok yakından ilgileniyordur. Bundan ötürü de okulda Bedri Bey ve Macide için bir dedikodu ortaya atılır.
Bu dedikodu ikisinin bir arada olduğuna yöneliktir. İkisi arasında bir yakınlaşma olsa dahi Bedri Bey o sırada Balıkesir'den taşınır. Emine Teyze, Macide'nin yanına geldikten sonra onun musikiye ilgisi olduğunu görür. Macide ise anne ve babasını ikna eder. İkna etmesinin sebebi ise İstanbul'da eğitimine daha iyi devam edeceğini düşünmesidir. İstanbul'da konservatuvar okumak isteyen Macide, ailesini ikna eder. Emine Teyzesinin yanında kalacak olan Macide, ilk başlarda eniştesi tarafından hoş karşılanmasa da, Macide'nin babasının aydan aya yolladığı para eniştesinin susmasına neden olur.
Macide evde sürekli olarak kalmaz ve sadece yatmaya gelmektedir. Ömer ise gece yarısı Emine teyzesinin yanına gitmiştir. Herkes oldukça kötüdür. Bu durumun neden olduğunu sorgulayan Ömer ise Macide'nin babasının öldüğünü öğrenir. Macide'nin bunda haberi olup olmadığını bilmeyen Ömer ise onun nerede olduğunu öğrenmek ister. Ömer'de psikolojik olarak oldukça kötü hissetmektedir. Bundan dolayı ise uykuya dalmak ister ve odasına kapılır.
İçimizdeki Şeytan Karakterleri
- Ömer
- Emine Teyze
- Macide
- Nihat
- Hafız Efendi
- Galip Bey
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