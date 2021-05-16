İçimdeki Müzik kitabını kim yazmıştır? İçimdeki Müzik kitabı özeti, konusu ve karakterleri

İçimdeki Müzik ilk olarak 2010 yılının Mart ayında yayınlanmış bir kitaptır. Toplamda 295 sayfadan oluşan bu kitap 2 tane de ödüle aday gösterilmiştir. İngilizce dilinde yayınlanmış bir kitaptır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı ve çok beğenildi. İngilizce yayınlanan bu eser daha sonra Türkçede dahil olmak üzere birçok dile çevrilmiştir.

İçimdeki Müzik Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Fiziksel engelli bir çocuk diğer çocuklardan farkı olmadığını kanıtlamak için yılmadan usanmadan çalışmaktadır. Mücadele ederek kendisini müziğe adar. Göstermiş olduğu mücadele sonucunda sınıfında temsilciliğe kadar yükselmesini anlatan bir kitaptır. Bu kitabın ana fikri ise herkes birer engelli adayıdır, engelli insanlar da toplumdan dışlanmaması gerekir. Ne kadar engelliler de olsalar yapabilecekleri engelsiz bireyler ile aynı olabilir. Engelli insanların topluma kazandırılması şarttır.

İçimdeki Müzik Kitabını Kim Yazmıştır?

İçimdeki Müzik kitabının yazarı ünlü yazar Sharon M. Draper'dır.

İçimdeki Müzik Özet

Melody doğuştan fiziksel engelli bir çocuk olarak doğmuştur. Konuşma engeli olan Melody oldukça zeki bir çocuktur. Küçük yaşlardan itibaren ailesi tarafından sürekli olarak desteklenmiş ve her türlü eğitimi almasını sağlamışlardır. Bundan dolayı melody hayata dört elle sarılmayı başarmıştır. Aile Melody'nin tüm bebeklik videolarını kayıt altına almıştır. Melody daha sonra bu videoları izlemiş ve kendi irdelemeye ve sorgulamaya başlamıştır. İzlemiş olduğu videoda Melody bacaklarını ve kollarını hiç oynatamıyordu. Bu durum da onun şuan ki yaşamış olduğu sıkıntıların devamı olarak görüldü.

Konuşamadığından dolayı aynı zamanda bir zihinsel engelli muamelesi de görmüştür. Fakat durum hiçte böyle değildir. Melody'nin zihninde hiçbir engel yoktur. Son derecede zeki bir kızdır. Doktor dahi Melody'nin bir gün zihinsel engelli olduğu kanısına varmıştır. Fakat ailesi ise bu durumu reddetmiştir. Çünkü Melody çevresinde ki olan biten her şeyi anlıyor sadece tepki veremiyordu. Melody tıpkı annesinin de demiş olduğu gibi çevresinde olan biten her şeyi kavramaktadır.

Ailesi onun oldukça kuvvetli bir fotoğrafik hafızası olduğunu keşfetmiştir. Bu durum tamamen onun yeteneğidir. Bütün her şeyi hafızasını kaydeden Melody annesinin de desteği ile birlikte artık müzik yapmaya kendisini adar. Hayatının devamında bundan sonra müziğe ilgi duyar. Okul çağı gelir ve Melody okula gider. Burada birçok arkadaş edinir. Okulda yaşamış olduğu olaylar karşısında heyecanlanır bazen ise üzülür. Bu durumda da vücudundan garip sesler çıkar. Ailesinin de okulda olduğu zamanlarda bir gün Melody yine bu krizlerden birisini geçirmektedir.

Öğretmeni Melody'e zihinsel engelli muamelesi yaparak Melody'nin anlamış olduğu konuları sürekli olarak tekrar eder. Bu durumda da kendisini zihinsel olarak gören öğretmenine karşı sinir krizi geçirir. Annesi okula geldikten sonra kızının neden bu durumda olduğunu sorgular ve öğretmenlerinden bu yanıtı alınca o da aynı kızı gibi çılgına döner. Öğretmenlere tepki gösterir.

İçimdeki Müzik Karakterleri

- Melody

- Öğretmen

- Sınıf Arkadaşları

- Rose

- Melody'nin komşusu

- Melody'nin Annesi

- Melody'nin babası