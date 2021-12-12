İçerik nedir, nasıl üretilir? İçerik yazarlığı nasıl yapılır, nasıl olunur?

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İçerik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kapsam 2- Muhteviyat 3- Batın 4- Mahiyet 5- Öz 6- Münderecat

7- Nitelik 8- İçyüz

İçerik Nedir?

Yazılı ve görsel eserlerde, sanat dallarında ve iletişimde karşı konuşmanın ve yazının temelini oluşturan konuya içerik denir. Sanat eserleri içerik ve üsluptan oluşur. Bir sanat eserinin ihtiva ettiği konuya içerik, o konuyu ifade ediş biçimine ise üslup denir.

Örnekler:

1- Çanlar Kimin İçin Çalıyor

Yazarı- Ernest Hemingway

İçeriği: İspanya İç Savaşı

2- Divan-ı Kebir

Yazarı- Mevlana Celaleddin Rumi

İçeriği: Vahdet-i Vücut, İlahi Aşk

İçerik Nasıl Üretilir?

İçerik üretimi çeşitli aşamalardan oluşur. İlk aşamada bir ya da birden fazla konu seçilir. Daha sonra o konular arasından seçim yapılır. İkinci aşamada konuyla ilgili araştırma ve kaynak taraması yapılır. Metin yazıldıktan sonra en az bir kez tekrar okunur. Yazım ve noktalama yanlışları düzeltilir. Gerekli alanlarda ekleme - çıkarma yapılır. Metnin redaksiyonu yapıldıktan sonra son okuması yapılır ve ilgili kişilere gönderilir.

İçerik Yazarlığı Nasıl Yapılır?

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İçerik yazarlığında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:

1- Kopya ve taklitten kaçınmak, tamamen özgün bir içerik oluşturmak.

2- Konuyla ilgili mümkün olduğunca fazla araştırma yapmak.

3- Konuyla ilgili karşıt görüşlere sahip kişilerin yazdıklarını okumak.

4- Metinleri öznel değil nesnel bir anlatımla kaleme almak.

5- Yazıyı zamanında tamamlayıp teslim etmek.

6- Metinde cümle düşüklüğü ve imla yanlışları varsa düzeltmek.

7- Aynı anlama gelen kelimeleri bir arada kullanmamak.

İçerik Yazarlığı Nasıl Olunur?

Lisans ve ön lisans mezunu herkes içerik yazarlığı yapabilir. Bu meslek için herhangi bir bölüm zorunluluğu yoktur. İçerik yazarlığı mesleğinde aranan niteliklerin başında Türkçeyi iyi kullanmak ve imla kurallarını bilmek geliyor. Bunun dışında kelime haznesinin geniş olması, yazılan içeriklerin çok daha zengin olmasını sağlar.

Diğer birçok işte olduğu gibi bu meslekte de yabancı dil bilmek, yazar adaylarına büyük avantaj sağlıyor. Yabancı dil bilenler, araştırma yaparken İngilizce yazılmış kaynaklardan tarama yapabilir ve çok daha zengin içerikli metinler üretebilir.