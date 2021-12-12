İçerik nedir, nasıl üretilir? İçerik yazarlığı nasıl yapılır, nasıl olunur?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Canlı: Formula 1de şampiyon belli oluyor Fark kapanıyorCanlı: Formula 1'de şampiyon belli oluyor! Fark kapanıyor#F1
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İçerik nedir, nasıl üretilir? İçerik yazarlığı nasıl yapılır, nasıl olunur?

#İçerik#Sözcük#Öykü
İçerik nedir, nasıl üretilir İçerik yazarlığı nasıl yapılır, nasıl olunur

Öz Türkçe bir sözcük olan içerik, ''içermek'' fiilinden türetilmiştir. Bir eserin, kitabın ya da yapının bütünü oluşturan ögelere içerik denir. Roman, öykü ve masal gibi düz yazılarda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan olay örgüsü, metnin içeriğini oluşturur. İçerik nedir, nasıl üretilir? İçerik yazarlığı nasıl yapılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

İçerik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kapsam 2- Muhteviyat 3- Batın 4- Mahiyet 5- Öz 6- Münderecat

 7- Nitelik 8- İçyüz

 İçerik Nedir?

 Yazılı ve görsel eserlerde, sanat dallarında ve iletişimde karşı konuşmanın ve yazının temelini oluşturan konuya içerik denir. Sanat eserleri içerik ve üsluptan oluşur. Bir sanat eserinin ihtiva ettiği konuya içerik, o konuyu ifade ediş biçimine ise üslup denir.

 Örnekler:

 1- Çanlar Kimin İçin Çalıyor

 Yazarı- Ernest Hemingway

 İçeriği: İspanya İç Savaşı

 2- Divan-ı Kebir

 Yazarı- Mevlana Celaleddin Rumi

 İçeriği: Vahdet-i Vücut, İlahi Aşk

 İçerik Nasıl Üretilir?

 İçerik üretimi çeşitli aşamalardan oluşur. İlk aşamada bir ya da birden fazla konu seçilir. Daha sonra o konular arasından seçim yapılır. İkinci aşamada konuyla ilgili araştırma ve kaynak taraması yapılır. Metin yazıldıktan sonra en az bir kez tekrar okunur. Yazım ve noktalama yanlışları düzeltilir. Gerekli alanlarda ekleme - çıkarma yapılır. Metnin redaksiyonu yapıldıktan sonra son okuması yapılır ve ilgili kişilere gönderilir.

 İçerik Yazarlığı Nasıl Yapılır?

Haberin Devamı

 İçerik yazarlığında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:

 1- Kopya ve taklitten kaçınmak, tamamen özgün bir içerik oluşturmak.

 2- Konuyla ilgili mümkün olduğunca fazla araştırma yapmak.

 3- Konuyla ilgili karşıt görüşlere sahip kişilerin yazdıklarını okumak.

 4- Metinleri öznel değil nesnel bir anlatımla kaleme almak.

 5- Yazıyı zamanında tamamlayıp teslim etmek.

 6- Metinde cümle düşüklüğü ve imla yanlışları varsa düzeltmek.

 7- Aynı anlama gelen kelimeleri bir arada kullanmamak.

 İçerik Yazarlığı Nasıl Olunur?

 Lisans ve ön lisans mezunu herkes içerik yazarlığı yapabilir. Bu meslek için herhangi bir bölüm zorunluluğu yoktur. İçerik yazarlığı mesleğinde aranan niteliklerin başında Türkçeyi iyi kullanmak ve imla kurallarını bilmek geliyor. Bunun dışında kelime haznesinin geniş olması, yazılan içeriklerin çok daha zengin olmasını sağlar.

 Diğer birçok işte olduğu gibi bu meslekte de yabancı dil bilmek, yazar adaylarına büyük avantaj sağlıyor. Yabancı dil bilenler, araştırma yaparken İngilizce yazılmış kaynaklardan tarama yapabilir ve çok daha zengin içerikli metinler üretebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçerik#Sözcük#Öykü

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat