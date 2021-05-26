İcat Nedir Ve Nasıl Yapılır? İcat Yaparken Nelerden İlham Alınır Ve İcat Örnekleri

Günümüzde yaşadığımız konforlu üst düzey teknolojilerin temelini geçmişten beri devam eden keşif, buluş ve icatlar oluşturur. Bu icatlar sadece günlük hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayıp, geleceğe de ışık tutmaktadır.

İcat Nedir?

İcat en kısa anlamıyla; o anda var olmayan bir nesne, olay ya da düşüncenin kişi ve ya kişilerce var edilmesine denir. Kendiliğinden yani şans eseri bulunan icat sayısı yok denecek kadar azdır. Küçük bir düşünce kıvılcımı bile icat için büyük önem arz eder. Bilim, yüzyıllardır süregelen tüm icatların birbirini desteklemesi ile yani birikimli olarak ilerlemiştir.

Bulunacak olan her icat geçmişteki icatlardan ilham alabildiği gibi, gelecek sayesinde de şekil alabilmektedir. Yaş, ırk, eğitim, cinsiyet fark etmeksizin düşüncelerini sentezleyebilen her birey ya da bireyler icat geliştirebilir.

İcat Yaparken Nelerden İlham Alınır?

İcat ya da bir buluş oluşturulurken pek çok ilham kaynağı vardır. Bu ilham farklı sebeplerle ve kişiden kişiye değişerek oluşabilmektedir. Çoğunlukla ansızın akla gelen düşüncelerin çok az kısmı sonucunu icat gösterebilmektedir. İcat bulunmasına katkı sağlayan ilham kaynaklarından bazıları ise şunlardır;

İhtiyaçlar: Hayatımızı, geleceğimizi, şu anımızı, tercihlerimizi genel olarak ihtiyaçlar belirler. Güvenlik ihtiyacı, barınma ihtiyacı, beslenme ihtiyacı, iletişim ihtiyacı gibi birçok gereksinim fikirler üretilmesini sağlamaktadır. Araştırmalara göre bulunan icatlar çoğunlukla o birey ya da topluluğun ihtiyacına göre tasarlanmıştır. Örneğin; işimize yaramayacak bir ürünü insanlar almaz ya da evlerinde bulundurmazlar. İhtiyacımız olanı araştırır ya da isteriz.

Yaratma Arzusu; Bazı insanlar içgüdüsel olarak araştırma, sentezleme, keşfetme, değerlendirme, icat etme gibi kavramlara daha yakındır. Bunun en bilimsel nedeni ise icat yapacak olan bireylerin yaratıcı düşüncelerinin daha işlevsel olmasındandır. Yani bu bireylerin icat bulmalarında ilham alacakları motivasyon daha fazladır. İcat bulan bireyler; üst düzey düşünme yollarına sahip, bilimsel gelişimden yararlanmayı isteyen, yeniliklere açık kişilerdir.

Gereklilikler; Bu ilham kaynağı günümüz için daha uygundur. Geçmişte yapılan icatlar çok kapsamlı ve düzenli değildi. Günümüzde ise bu icat çalışmaları daha sistemli ve düzenli şekilde ilerlemektedir. Hatta sadece icat bulunması ve üretilmesi için tasarlanmış yer ve sistemler bulunmaktadır. Bu bilimsel yerlerde çalışan olarak görev yapan kişi ve kişiler sürekli icat bulmaya yönlendirilirler. İcatlar devletler ya da kurumlarca desteklenmektedir. Toplumların ya da ülkelerin ilerleyebilmesi için icatlar gereklilik olarak düşünülmektedir. Bu gereklilikler de yeni icatlar için ilham kaynağı olmaktadır.

İcat Örnekleri Nelerdir?

O anda olmayan bir fikrin bulunduğu zaman icat olabilmesi için onaylanmış olması gerekir. Yani icat örneği olarak verilecek ya da icat kabul edilen nesne ve düşüncelerin resmi anlamda şahıslara tanımlanmış olması gerekir. Örneğin ihtiyaçlara göre bir icat geliştirmiş bir kişi bu ürünün patentini almadan buluşunu sunamaz ya da pazarlayamaz. Günümüzde gördüğümüz her nesne ya da araç bir icadın ürünüdür. İcat örneği olarak şunlar söylenebilir;

Televizyon: Elektriğin icadından yüzyıllar sonra bulunmuş teknolojik bir araçtır. Hemen her evde bulunan bu icat günümüzde oldukça popülerdir.

Yazı: Bir çağı kapatıp yeni bir çağın başlamasına neden olabilecek kadar önemli bir icattır. Geçmişte topluluklar arasında olan güç dengelerini oldukça etkileyen bu buluş günümüzde daha ileri yöntemlerde değerlendirilmektedir.

Araba; Teknolojinin en üst seviyelerde olduğu çağımızda araçlar oldukça fazla çeşit ve şekilde bulunmaktadır. Arabalar, insanlık tarihini olumlu yönde etkileyen ve insanların neler yapabileceğini ispatlamış bir buluştur.

İcat olarak yukarı da verdiklerimizin dışında; pusula, telefon, klima, uçak, tren, çamaşır makinesi, ütü gibi saymakla bitiremeyeceğimiz örnekler oldukça fazladır.