İcat çıkar, bursu al

Semra &Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Genç girişimciler’ yarışmasına başvurular 5 Ocak – 1 Mart arasında yapılacak. Eğitim alanında; nitelikli eğitim, eğitimde eşitsizliklerin giderilmesine yönelik yenilikçi fikirler, eğitim teknolojileri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve oyunlaştırma, çevre alanında; iklim, canlılar, su döngüsü, akıllı tarım, yeşil teknolojiler, yenilenebilir ve temiz enerji, akıllı ulaşım, sürdürülebilir toplum ve şehirler, kaliteli yaşam ve açlık-yoksulluk başlıklarında projeler üretilebilecek. SEY Vakfı genç girişimciler yarışmasına katılan öğrenciler süreç boyunca alanında uzman isimlerle sık sık bir araya gelerek eğitim alacak, projelerini geliştirebilmeleri için onların deneyimlerinden faydalanacak.

SONUÇLAR 9 NİSAN’DA

5 Ocak’ta başlayacak başvurular için son tarih 1 Mart. Yarışmanın sonuçları ise 9 Nisan’da açıklanacak. Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüzde 75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğini söyledi. Yücel, “Lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar. Bir icat birçok şeyi değiştirebilir. Genç girişimciler yarışmasıyla birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz çünkü bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Fikri ve projesi olan tüm lise öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Bu sayede yeni ufukların açılacağına, kendilerine yeni bir gelecek inşa edeceklerine inanıyoruz” dedi.