İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ülkemizde iç mimarlık bölümü pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. İç Mimar olmak isteyen kişilerin araştırdıkları İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü pek çok üniversitede bulunmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü üniversite tercihlerinde en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler iç mimar unvanını almaya hak kazanmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü okuyan öğrenciler aynı zamanda öğrenci değişim programlarından olan Erasmus avantajlarından da faydalanabilirler. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü canlılar için yaşanabilecek en güzel mekanı oluşturmak için eğitim verilen bir bölüm olmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Nedir?

Dekorasyon ve iç mimari ülkemizde en çok gelişen alanlardan birisidir. Bu nedenle İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü oldukça önemli bölümler arasında yer almaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı tüm yaşayanlar için yaşanabilir, sürdürülebilir, sağlıklı ve etik değerlere saygılı, estetik duygusu yüksek çevresel tasarımların gerçekleştirilmesini sağlayacak bir alan olmaktadır. Bu bölüm bu alanda pek çok eleman yetiştirmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümün Amacı Nedir?

Bu bölümün amacı canlıların yaşayabileceği çevre tasarımların gerçekleşmesini sağlayacak, ayrıca iç mekan konusunda estetik duygusu yüksek kişilerin iç mekanların ve çevre tasarımların gerçekleşmesini sağlayacak elemanların yetiştirmesidir. İç mimarlık tanımı itibari ile yalnızca kapalı alanların tasarımını konu aldığı bilinir. Fakat çevre tasarımı etkisi ile beraber hem iç hem de dış mekan olmak üzere mimari ve tasarım çalışmalarında bulunurlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mezunu Ne İş Yapar?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü okuyup başarılı olarak tamamlayan öğrenciler iş hayatlarında kapalı alanları güzelleştirmek ve güvenli hale getirmek gibi çalışmalarda bulunurlar. Bunun dışında iç kısım ile beraber dış çevreyi de güzelleştirmek ve yenilemek iş görevlerinden birisidir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kaç Yıllıktır?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ülkemizde pek çok üniversitede eğitimi verilmektedir. Lisans programı olan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okuyabilmek için ilk olarak ÖSYM tarafından hazırlanan üniversite sınavlarına girilmesi ve gerekli puanın alınması gerekmektedir. Ayrıca İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü okuyabilmek için öğrencilerde bazı özellikle bulunması gerekir. Bu bölüm yetenek gerektiren bir bölüm olduğu için mimarlık alanında ki yetenekler çok önemlidir. Bunun dışında sorumluluk sahibi ve bu alana merakı olan kişilerin bu bölümü tercih etmeleri önerilmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretimi İngilizce midir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı bölüme ayrılmıştır. İngilizce bölümü 5 yıldan oluşmaktadır. Türkçe bölümün ise eğitim süresi 4 yıldır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Eşit Ağırlık bölümünden öğrenci almaktadır. Bu öğrencilerin ilk olarak TYT sınavına girmeleri daha sonra ikinci oturum sınavına girmeleri gerekmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü toplamda 8 dönemden oluşmaktadır. Bu bölümü okuyan öğrenciler 8 dönem boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Öğrencilerin eğitim süresinde alacakları derslerden bazıları şunlardır:

- Teknik Çizim

- Mekan Tasarım

- Maket Yapımı

- Bilgisayar Destekli Teknik Resim

- İç Mekanda Malzeme ve Yapı

- Renk ve Doku

- İç Mimari Proje Yönetimi

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- Çevre Psikolojisi

- Bilgisayar Tabanlı Modelleme

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu öğrencilerin çalışabilecekleri pek çok iş kol bulunmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunlarının iş olanakları şunlardır:

- İnşaat firmaları

- Yapı dekorasyon şirketleri

- İç dekorasyon markaları

- Mimari danışmanlık firmaları

- Ev dekorasyon şirketleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları genellikle iç mimarlık büroları, dekorasyon markaları, İnşaat şirketleri gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun dışında yüksek lisans yaparak akademisyen olma imkanları da bulunmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü eğitimi veren pek çok üniversite bulunmaktadır. Ülkemizde devlet üniversitelerinde sadece 8 üniversitede bu bölümün eğitimi verilmektedir. Birçok vakıf üniversitesinde de bu bölümün eğitimi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Afyon Kocatepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi gibi daha pek çok üniversitede eğitimi verilmektedir.