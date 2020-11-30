İç Mimarlık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
İç Mimarlık bölümünün yer aldığı fakülteler sırasıyla şunlardır: Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi. İç mimarlık bölümünün eğitim programında hangi dersler var? Bölümden mezun olanlar nerelerde çalışabilir? Merak edenler için tüm detayları derledik.
Ülkemizde ilk İç Mimarlık Bölümü 1925 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinde açılmıştır. Temelde mimarlık ile birçok ortak özelliği bulunsa da iç mimarlığın çalışma alanları daha farklıdır. Mimarlığın bir alt dalı olan iç mimarlık bazı projelerde peyzaj mimarları ile birlikte çalışabilir. İş imkanları oldukça geniş olan bu bölümden mezun olanlar, emlak ve mobilya sektörlerinde de çalışabilir.
İç Mimarlık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
İç mimarlık bölümünde öğrencilere tasarımın geçmişten günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler aktarılır. Temel tasarım dersleri dışında atölyelerde proje hazırlayan öğrenciler bol bol pratik yapma şansı bulur.
İç mimarlık bölümündeki zorunlu stajlar ''ofis stajı'' ve ''şantiye stajı'' olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki stajın da süresi 30 gündür.
İç Mimarlık Nedir?
İç mimarlık ile mimarlık arasında birçok fark bulunmaktadır. Mimarlar hem iç hem de dış mekanlarda çalışırken, iç mimarların çalışma alanları sınırlıdır. İç mimarlık daha çok tasarım ve dekorasyon alanında yapılan yenilikleri kapsayan bir uzmanlık alanıdır. Daha öncesinde mimarlar ve mühendisler tarafından imar edilmiş yapılarda çalışırlar. Kısacası iç mimarlar, sıfırdan proje üretmezler. Öncesinde hayata geçirilmiş projelerde düzenleme yaparlar.
İç Mimarlık Bölümünün Amacı Nedir?
Bölümün amacı, tasarım, proje ve uygulama alanlarında uzman iç mimarlar yetiştirmektir.
İç Mimarlık Mezunu Ne İş Yapar?
İç mimarlar müşterilerin talepleri doğrultusunda evlerde ve ofislerde çeşitli düzenlemeler yapar. Yaptıkları yenilikler hem estetik hem de fonksiyonel olabilir. Evlerin daha ekonomik ısınmasını ve aydınlanmasını sağlayan projeler geliştirirler. Müşterilerini mobilya ve aksesuar konusunda yönlendirirler.
İç Mimarlık Kaç Yıllıktır?
İç Mimarlık Bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.
İç Mimarlık Okumak İçin Ne Gereklidir?
İç Mimarlık okumak için öncelikli olarak Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girilmelidir. Bu sınavda barajı geçen öğrenciler daha sonrasında Özel Yetenek Sınavına girer. Bu bölümü okumak isteyenlerin çizim yeteneği ortalamanın üstünde olmalıdır. Sık sık pratik yaparak kendilerini geliştiren kişiler bu alanda uzmanlaşabilir.
İç Mimarlık Öğretimi İngilizce midir?
Birçok üniversitede İç Mimarlık bölümün öğretim dili Türkçedir. Öğretimi İngilizce olan üniversiteler ise şu şekilde sıralanabilir:
Nişantaşı Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
İç Mimarlık Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
İç Mimarlık, sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.
İç Mimarlık Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri:
Tasarıma Giriş
Serbest El Çizim
Sanat ve Tasarım Tarihi
Temel Tasarım Stüdyosu
Teknik Çizim
3.ve 4. Dönem Dersleri:
Tasarımcılar için Matematik ve Geometri
İç Mimarlıkta Mekan Organizasyonu
Malzeme ve Yapı Bilgisine Giriş
Sunum Teknikleri
Mobilya Tasarımı
5.ve 6. Dönem Dersleri:
İç Mimari Detayları Yeniden İşlevlendirme
Sürdürülebilir Tasarım Aşamaları
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Kültür ve Mekan
Aydınlatma Tasarımı
7.ve 8. Dönem Dersleri:
Mimari Koruma ve Rölöve
Tasarımda İnsan Faktörü
İmar Hukuku ve Yönetmelikleri
İç Mimaride İş Sağlığı ve Güvenliği
Teknik Resim
Yapı Bilgisi
İç Mimarlık Bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:
İç Mimarlar için İleri İletişim Becerileri
Evrensel Tasarım
Konut Mekanları
Yüksek Teknoloji ve Akıllı İç Mekanlar
İç Mimarlık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
İç mimarlar inşaat ve dekorasyon şirketlerinde çalışabilir. Bunun dışında bir büro açarak müşterilere özel proje üretebilirler.
İç Mimarlık Çalışma Alanları Nelerdir?
Son yıllarda iç mimarlığın önem kazanması ile birlikte çalışma alanlarında da gözle görülür oranda bir artış yaşandı. Önceleri sadece inşaat firmalarında çalışan iç mimarlar günümüzde konsept - tasarım ve dekorasyon hizmeti veren firmalarda da çalışma imkanına sahip.
İç Mimarlık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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