İç mekan süs bitkileri nelerdir? İç mekan süs bitkilerinin isimleri ve özellikleri

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İç mekanını güzelleştirmek isteyenlere özel çok şık süs bitkileri bulunmaktadır. Bu süs bitkileri ile iç mekanlara oldukça güzel bir hava katılmaktadır. Böylece iç mekanlar daha ilgi çekici bir hale gelmektedir. İç mekan için süs bitkisi düşünenler bitkilerin ismini ve özelliklerini çok merak etmektedirler.

İç Mekan Süs Bitkileri Nelerdir?

İç mekan süs bitkisi seçerken dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü her bitkinin sevdiği bir ortam bulunmaktadır. Eğer aldığınız bitkinin ihtiyacı olan uygun bir ortam iç mekanda yoksa bitki ölebilir. Bundan dolayı alacağınız bitkinin özelliklerini detaylı şekilde öğrenmek yararlı olacaktır. Zaten çok sayıda iç mekan süs bitkisi olduğu için herkesin zevkine uygun bir bitki bulmak kolayca mümkündür.

En Popüler İç Mekan Süs Bitkileri

Paşa Kılıcı

Kaktüs

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Atatürk Çiçeği

Kumkuat

Orkide

Aloe Vera

Antoryum

Difenbahya

Barış Çiçeği

İç Mekan Süs Bitkilerinin İsimleri ve Özellikleri

İç mekan süs bitkileri farklı özelliklere ve görünüme sahiptirler. Bundan dolayı zevkinize uygun bir veya birden fazla iç mekan süs bitkisi seçme şansınız bulunmaktadır.

Paşa Kılıcı

Paşa kılıcı bitkisi etli bir görünüme sahiptir. Ayrıca yukarıya doğru giden yapraklar son derece ilgi çekicidir. Çünkü bu çiçek kılıcı andıran bir görünüme sahiptir. Suyu çok sevmez ve bakımı son derece kolaydır.

Kaktüs

Kaktüs bitkisi birçok kişinin favori bitkisi durumundadır. Çünkü bu bitki çok fazla çeşide sahiptir. Ayrıca bakımı kolay olduğu için insanların tercih sebebi olmaktadır. Kaktüsler küçük boylu veya daha uzun olabilir. Çok aşırı suyu sevmez. Bu yüzden yaz aylarında on günde bir, kış aylarında ise iki-üç haftada bir sulamak yeterli olacaktır.

Atatürk Çiçeği

Atatürk çiçeği, özellikle kırmızı yaprakları ile herkesin ilgisini kolayca çekmektedir. Toprağının nemli kalması yeterli olan bitkinin Ocak ve Şubat aylarında çiçek açtığı bilinmektedir.

Kumkuat

Küçük, turuncu sarı arası rengi ve parlak yapısı ile bilinen Kumkuat çok değerli bir bitkidir. Bu bitki dekoratif amaçla kullanılabildiği gibi meyvesini yemek içinde kullanılmaktadır. Tadı çok güzeldir ve özellikle şeker hastaları bu bitkinin meyvesini zevkle yenmektedir. Ayrıca iç mekana koyulan Kumkuat bulunduğu yere ayrı bir hava getirmektedir.

Orkide

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Çok hassas olan orkide bitkisi iç mekan için sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak bu hassas bitkiye dikkatli bakmakta fayda vardır. Kendine özel toprağı olan orkideye normal toprak kullanılmaz. Çünkü bu, bitki odunsu yapısı olan bir toprakta yetişmektedir. Aydınlık bir yerde olması yararlı olmaktadır.

Aloe Vera

Neredeyse her evde bulunan aloe vera eşsiz yararları ile dikkat çekmektedir. Çünkü bu bitkide bulunan yeşil yaprakların içerisinde akışkan bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı cilt dostu olarak bilinmektedir. Ayrıca aloe vera görüntü olarak son derece şık durmaktadır.

Antoryum

İç mekanlarda kullanılan bitkilerden biriside Antoryum olarak bilinmektedir. Antoryum, kırmızı kalp şeklinde olan çiçeklere sahiptir. Bu çiçekler çok hassas bir görünüme sahiptir.

Difenbahya

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Çok sık tercih edilen difenbahya bitkisi orta seviyede suya ihtiyaç duymaktadır. Yaprakları ise yeşilimsi bir renge sahiptir ve çok güzel görünmektedir.

Barış Çiçeği

Beyaz renkte bir çiçek açan barış çiçeği iç mekan için çok uygundur. Genellikle ilkbahar aylarında çiçek açtığı görülmektedir.