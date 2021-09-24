Iç içe nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Iç içe kelimesinin doğru yazımı..

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Dilbilgisi kuralına bağlı olarak bazı kelime grupları Türkçe de ayrı yazılır ya da bitişik şekilde ele alınır. Bu konuya Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit iç içe sözcüğünün nasıl yazılacağı yaygın şekilde araştırılıyor.

İç İçe Nasıl Yazılır?

Bu kelime grubunun doğru şekilde yazılışı, ‘İç içe’ şeklinde ayrı yazılmasıdır. Özellikle isim durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılan ikilemeler bitişik şekilde yazılmaktadır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelime ayrı şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır.

İç içe (Doğru)

İçiçe (Yanlış)

İç İçe Kelimesinin Doğru Yazımı

Tek başına ya da cümle içerisinde bu kelime kullanılmak istendiğinde ayrı şekilde yazılmalıdır. Bu tür ikilemeler ayrı olarak ele alınır ve yazım hatası olmadan kullanılır.