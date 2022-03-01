İç içe nasıl yazılır? İç içe kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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Her kelimenin doğru bir yazılış şekli bulunuyor. İç içe sözcüğünün bitişik değil, ayrı olarak yazılması gerekiyor. Bitişik olarak yazılması, TDK'ya göre bir yazım yanlışıdır.

İç İçe Nasıl Yazılır?

Yazı yazarken kelimelerin doğru anlamlarını kullanabilmek oldukça önemlidir. Kelimelerin anlamlarını bilen kişiler, yazım kurallarına da dikkat etmesi gerekiyor. İç içe sözcüğü kişilerin kafalarını karıştıran bir kelimedir. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusu, bireylerin bilgi sahibi olmak istediği bir konudur. İç içe kelimesinin kurallara uygun olarak yazılması gerekiyor. İç içe kelimesinin bitişik olarak yazılması, bir yazım yanlışı olarak görülür.

İç İçe Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK'da araştırma yapan bireyler, iç içe kelimesinin doğru yazım şekillerini de öğrenmek istiyor. TDK'da bulunan tüm sözcüklerin doğru yazılışlarını incelemek mümkündür. Bireyler iç içe kelimesini TDK'ya belirlenen doğru yazım şekliyle kullanmalıdır. TDK'ya göre iç içe kelimesi, iç içe şeklinde ayrı olarak yazılması gerekir.