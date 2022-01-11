İç içe nasıl yazılır? İç içe kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Dilbilgisi kuralı kapsamında bazı sözcük grupları Türkçe dilinde ayrı yazılır veya bitişik biçimde ele alınır. Bu konuya Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında ise "iç içe" kelimesinin nasıl yazılacağı çok yaygın bir şekilde internetten araştırılıyor.

İç İçe Nasıl Yazılır?

İç içe kelimesi: Biri ötekinin içinde ya da birine ötekinden geçilen anlamına gelmektedir. Bunun yanında birbirinin içinde, karışık bir halde, birbirine çok yakın anlamını barındırmaktadır. İç içe kelime grubunun doğru biçimde yazılışı, ‘İç içe’ şeklinde ayrı yazılması olmaktadır. Özellikle isim durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılmış olan ikilemeler bitişik biçimde yazılır.

İç İçe Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu (TDK) açısından bakıldığı zaman bu kelime ayrı şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır. Buna göre sözcüğün:

İç içe (Doğru yazım)

İçiçe (Yanlış yazım)

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Tek başına yahut cümle içinde bu sözcük kullanılmak istendiğinde ayrı biçimde yazılmalıdır. Bu tür ikilemeler ayrı olarak ele alınmakta ve yazım hatası olmadan kullanılmaktadır.

“Herşey o kadar iç içe geçmiş durumda ki, nasıl başa çıkacağım konusunda hiç bir bilgim yok.”