İç Denetçi Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları yayınlandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 05 Aralık'ta uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme (2021-İç Denetçi) Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun yayınlandığını duyurdu.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 05 Aralık'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.