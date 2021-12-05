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İç Denetçi Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları yayınlandı

#Ösym#Sınav#İç Denetçi
İç Denetçi Sınavının soru ve cevap anahtarları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 05 Aralık'ta uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme (2021-İç Denetçi) Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unun yayınlandığını duyurdu.

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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 05 Aralık'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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#Ösym#Sınav#İç Denetçi

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