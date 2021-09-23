İç denetçi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İç denetçi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Risklerin ne kadar iyi yönetildiğini, iç süreçlerin işe yarayıp yaramadığını ve işlerin nasıl yürüdüğünü izlemek ve değerlendirmek için işletmeler ve kuruluşlar içinde çalışması gerekir.

İç Denetçi Nedir?

İç denetçi, özel şirket ya da kamu kurumlarının iç işleyiş ve risk yönetimi süreçlerinin işleyişlerinin eksikliklerini ve sorunlarını raporlayarak yetkililere bildiren, aynı zamanda da ön görülen eksikliklerin giderilerek kurumun amaçlarına en kısa sürede ulaşması için gerekli denetimleri yapan kişidir. Günümüzde bankalar, kamu kurumları, telekomünikasyon şirketleri gibi pek çok farklı kurumlarda düzenli aralıklarla İç denetçiler tarafından denetim yapılıyor.

İç Denetçi Ne İş Yapar?

İç denetçi şirketlerin ve firmaların daha iyi performans göstermeleri için denetim görevini yerine getirir.

İç denetçi firma ve şirketleri ya da bu şirketlerle ilgili departmanları denetler.

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İç denetçi şirket, firma ya da departmandaki işleyişi, üretimi, sorunları ve aksaklıkları denetler.

İç denetçi, insan kaynakları pozisyonunu ve aynı zamanda da uygulanan politikayı denetler.

İç denetçi pazarlama departmanını, satın alma departmanını da denetler. Satış ve satış raporlarını inceleyerek hazırladığı rapora ekler.

İç denetçi muhasebe birimini de dikkatli bir şekilde denetler. Muhasebedeki tüm para giriş çıkış işleyişini, çalışanları, raporları, girdi ve çıktıları denetler.

İç denetçi idari işleyişi de sürekli olarak denetler. İdari işlerin yürütülmesini sağlayan çalışanların olması gerektiği gibi görevlerini yapıp yapmadığını inceler. Aynı zamanda da işleyiş hızına ve düzenine bakar.

İç Denetçi Nasıl Olunur?

İç denetçi olmak için belirlenmiş olan herhangi bir eğitim zorunluluğu yoktur. Firmalar, faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak adayların farklı lisans programlarından mezun olmalarını bekler.

İç denetçi unvanına sahip olarak görev yapabilmek için Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasına sahip olmak gerekir. Kamu kurumlarında iç denetçi unvanı ile çalışabilmek için de Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen şartları yerine getirmek gerekir.

İç Denetçi Olma Şartları

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Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine hakim olmak ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

İnisiyatif kullanma yeteneği gerektiği zaman kullanabilmek,

Yazılı ve sözlü güçlü iletişim becerisi kullanmak,

Öz disiplin sahibi olmak,

Güçlü bir gözlem yeteneğine sahip olmak,

İç denetçi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ya da Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmak,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasına sahip olmak.

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İç Denetçi Maaşları ve İş İmkanları

İç denetçiler kamu kurumlarında, şirketlerde ve firmalarda görev yapabilirler. İç denetçiler, 2020 yılında en yüksek 8.810 TL maaş alıyor. Ortalama bir tecrübedeki bir iç denetçi ise, 5.780 TL maaş alır. İç denetçiler, tecrübe kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulurlar. Kamu kurumları kendi açtıkları sözlü ve yazılı sınavlar ile kurumlarına iç denetçi alırken, özel kurumlar da kendi ihtiyaçlarına uygun sınavlar ve mülakatlar düzenleyerek ilgili birimlerde iç denetçi çalıştırır.

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Günümüzde iç denetçiler bankalarda, telekomünikasyon şirketlerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde rahatlıkla iş bulabiliyor. Son zamanlarda yenilenen ve büyüyen firmaların iç denetçi ihtiyacı daha da artıyor. Bu nedenle bu iş kolunda çalışan kişilere ihtiyaç giderek artıyor.