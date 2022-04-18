İbtida Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Osmanlıca Ve Arapçada İbtida Kelimesinin Sözlük Anlamı

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Dönem eserlerinde karşılaşan birçok insan ibtida kelimesinin anlamının ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merak etmektedir.

İbtida Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İbtida Osmanlıca kökenli bir sözcük olarak halen birçok eserde ve birçok farklı yerde karşımıza çıkmaktadır. İbtida sözcük anlamı olarak başlamak anlamına gelmektedir. İbtida etmek olarak kullanılan sözcük Osmanlı döneminin en sık kullanılan kelimelerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. İbtida sözcüğü hem Arapçada hem de Osmanlıcada bulunan bir sözcük olarak Türkçe 'yede geçmiştir.

Osmanlıca ve Arapçada İbtida Kelimesinin Sözlük Anlamı

İbtida kelimesi Osmanlıcada başlamak anlamına gelmektedir. Daha çok bir şeye başlamak anlamında kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı alanlar ise bir işe yeni başlamak için kurulan cümlelerde olmaktadır. Osmanlıca ve Arapçada bulunan kelime ortak bir kültüre sahip ülkelerde de sıkça kullanılmaktadır.

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Arapçada bir şeyi ilk defa yapmak anlamına gelen "bed" kökünden türemiştir. İbtida kelimesi vakfın karşıtı olarak İlk defa okumaya başlamak ve vakftan sonra kıraate başlamak için tekrar başlamak anlamlarında kullanılmaktadır. Osmanlı toprakları geniş bir coğrafyaya dağıldığı için dilimizde birçok dilden gelmiş sözcük bulunmaktadır. İbtida da bunlardan birisidir.