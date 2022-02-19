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İbrik nedir, neyden yapılır? Hangi yöreye aittir? Ne zaman kullanılır?

İbrik nedir, neyden yapılır Hangi yöreye aittir Ne zaman kullanılır

Dönemsel olarak ve yöreden yöreye değişen günümüze kadar ulaşmayı başarmış olan çeşitli kullanım araçları vardır. Bunlar, o dönem hakkında bizlere bilgi verirken aynı zamanda yaşamı da kolaylaştıran ürünlerdir. Tarihi kullanım araçlarından biri de herkesin bildiği ibriklerdir. İbrik nedir? Neyden yapılır? Hangi yöreye aittir? Ne zaman kullanılır tüm detayları ile derledik.

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İbrik, 12. yüzyılda literatüre geçmiş olan bir sözcüktür. Bu kelime bir kaba verilen isimdir. Çok eskiden beri kullanılmakta olan bu ibrikler, günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da hatıra amaçlı ve otantik yerlerde dekor amaçlı daha sık kullanılmaktadır.

 İbrik Nedir?

 İbrik, esasen su kabıdır. Eski zamanlarda evlerde musluk ve su bulunmazken ibrikler kullanılırdı. İlerleyen zamanlarda ibrikten büyüklere su dökmek saygı olarak algılanmıştır. Kaynaklardan eve gelen sular, ibrikler sayesinde daha rahat kullanılmaktaydı.

 İbrik Neyden Yapılır?

 Dekor amaçlı olarak hala günümüzde üretimi devam eden ibrikler, bakırdan ustalar tarafından yapılmaktadır. Kullanım amacına göre ilerleyen dönemlerde plastikten de yapılsa bile esas ibrik yalnızca bakırdan elde edilir. Tenekeden de yapılan ibrikler vardır. Bakırdan yapılan ibrikler ise kalaylanmış olarak kullanılır.

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 İbrik Hangi Yöreye Aittir?

 İbriklere ilk olarak eski Yakındoğu uygarlıklarında rastlanılmaktadır. Hemen her dönemde ve yörede karşımıza çıkan ibrikler, aynı zamanda sanatsal eserler olarak da görülür. İslam öncesi de uygarlıklarda rastlanan ibrikler, İslamiyet sonrası temizliği sağlamak için ve abdest almak için tasarlanmıştır. Günümüzde ise Kahramanmaraş'ta bakırcılar tarafından üretilerek yine bu bölgede daha yaygın olarak kullanılır. Her yörede görebileceğiniz ibriklere, Güneydoğu ve Doğu yörelerinde daha fazla yer verilir. Bu yüzden Doğu yöresine aittir diyebiliriz.

 Ne Zaman Kullanılır?

 İbrikler, ilk olarak evlere su taşımak amacıyla her zaman kullanılmaktaydı. Ancak gün geçtikçe yaşam şartlarının ilerlemesiyle beraber ibrikler daha özel amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Tüm evlerde musluklar ve su tesisatları sayesinde artık su bulunmaktadır. Bu yüzden ibrikler abdest almak gibi daha özel durumlarda kullanılır. Ayrıca misafirin ve büyüklerin el yıkamasında da yine ibrikler kullanılmaktadır. Bu durum aynı zamanda verilen önem ve saygıyı ifade eder.

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