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Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

İbrani Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? İbranice Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

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İbrani Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? İbranice Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası
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Her milletin kullandığı bir dil ve alfabe vardır. İbrani alfabesi de yaygın olarak kullanılan alfabelerden biridir. Her alfabenin olduğu gibi bu alfabenin de kendine özgü farklılıkları bulunuyor. İbrani alfabesinin harflerini, özelliklerini öğrenip detayları ile derledik. 

İbrani alfabesi, İsrail'in kullandığı resmi alfabedir. İsrail halkıyla birlikte dünya genelindeki Yahudiler tarafından da kullanılıyor. Alfabe birbirinden bağımsız 22 harften oluşuyor. Kelime oluştururken harfler birleştirilmiyor. Ayrıca her harfin bir sayısal değeri bulunuyor. Rakamları ifade ederken alfabedeki harflerden yararlanılıyor

 

İbrani Alfabesi Nedir?

İbrani alfabesi, Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranicenin yazımında kullanılan bir alfabedir. Alfabe 22 sessiz harften oluşuyor. Yazı, sağdan sola doğru yapılıyor. Yazıda harfler bitiştirilmeyip, ayrı yazılıyor. Sesli harfleri göstermek için ana harflerin altına noktalar konuluyor. Bu noktalar genellikle; dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılıyor.

 

 İbrani Alfabesi aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri`nin konuştuğu, Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yiddish) ile Sefarad Kökenli Yahudiler`in dili olan Musevi İspanyolcası (Ladino) yazımında da kullanılıyor.

 

İbrani Alfabesi kaç Harf?

İbrani alfabesi temel olarak 22 harften oluşuyor.

 

İbrani Alfabesi Özelikleri Nelerdir?

İbrani alfabesi, Sami dil grubundaki diğer alfabeler gibi sağdan sola doğru yazılır. Sadece harfler birleştirilmeden, ayrı yazılır. Sesli harf oluşturmak için harflerin altına çizgi veya nokta konulur. Genel olarak İbrani alfabesinin özellikleri şöyledir;

 1- Kelimenin sonunda kullanıldıklarından farklı yazılan harflere "sofit" deniliyor. Bu harfler; מ (mem), נ (nun), כ (kaf), פ (pe) ve צ (tsadik)'tir.

 

 2- ב (bet), ortasında bir nokta bulunduğunda “B”, nokta olmadığında “V” harfini gösteriyor.

 

 3- כ (kaf), ortasında nokta olduğunda “ka”, nokta olmadığında “ha”; פ (pe), içinde nokta olduğunda “pe”, nokta olmadığında “fe” sesini veriyor.

 

 4- ש (sin) sağ üstünde nokta olduğunda “ş”, sol üstünde nokta olduğunda “s” harfini gösteriyor.

 

 5- ג (gimel) yanında nokta olduğunda “C”, ז (zayın) yanında nokta olduğunda “j”, צ (tsadik) yanında nokta olduğunda “ç” sesini veriyor.

 

 6- Kelimenin başında bulunan alef (א) ile ayın (ע) harfleri eğer altlarında sesli harf olduklarını gösteren bir çizgi veya nokta yoksa okunmazlar.

 

 7- 7- Vav (I) harfi sessiz harf olarak kullanıldığında yani herhangi bir yerinde çizgi, nokta bulunmadığında "v) harfini gösteriyor. Üstüne nokta konulduğunda (İ) O, soluna nokta konduğunda (.) U sesli harflerini veriyor.

 

İbrani Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? İbrani Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

 

 İbranice alfabesi harflerinin yazılışı ve okunuşu şöyledir;

 1- א – alef                        12- ל – lamed

 2- ב – bet                        13- מ – mem / ם – mem (sofit)

 3- ג – gimel                    14- נ – nun / ן – nun (sofit)

 4- ד – dalet                     15- ס – sameh

 5- ה – he                          16- ע – ayın

 6- ו – vav                        17- פ – pe / ף – pe (sofit)

 7- ז – zayın                    18- צ – tsadik / ץ – tsadik (sofit)

 8- ח – khet                      19- ק – kuf

 9- ט – tet                         20- ר – reş

 10- י – yud                     21- ש – sin

 11- כ – kaf / ך – kaf (sofit) 22- ת – tav

 

İbrani Alfabesi Harfleri Sırası

 

 1- א – alef - sessiz         12- ל – lamed – L

 2- ב – bet – B,V            13- מ – mem – M

 3- ג – gimel – G            14- נ – nun- N

 4- ד – dalet – D            15- ס – sameh – S

 5- ה – he – H                  16- ע – ayın – sessiz

 6- ו – vav – V,U,O       17- פ – pe – P,F

 7- ז – zayın – Z 18- צ – tsadik – TS

 8- ח – khet – KH           19- ק – kuf – K

 9- ט – tet – T                  20- ר – reş – R

 10 - י – yud – Y            21- ש – sin – S,Ş

 11- כ – kaf – K,H           22- ת – tav – T

 

 

 

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