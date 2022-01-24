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İbn-i Sina Türk mü? İbn-i Sina Türk soyundan mı geliyor

#Araştırma#İbn-İ Sina#İbn-İ Sina Türk Mü
İbn-i Sina Türk mü İbn-i Sina Türk soyundan mı geliyor

Tarihsel açıdan dünyanın en önemli bilim insanları içerisinde İbn-i Sina gelmektedir. Dünyanın bildiği bu önemli ismin aynı zamanda Türk olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki İbn-i Sina Türk mü? İbn-i Sina Türk soyundan mı geliyor tüm detayları ile derledik.

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Özellikle tıp ve felsefe alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren en önemli bilim insanları içerisinde İbn-i Sina gelmektedir. Bununla birlikte matematik ve astronomi gibi daha pek çok önemli alanda önemli gelişmeler ve atılımlar gerçekleştirdiğini ifade etmek mümkün. Dünya çapında önemli bir isim olarak öne çıkan İbn-i Sina'nın, Türk olup olmadığı önemli bir yere sahiptir.

 İbn-İ Sina Türk mü?

 Genel olarak köken açısından araştırma ile beraber, İbni Sina'nın Türk olduğu öne çıkıyor. Gelen anne ve babasının mensup olduğu etnik köken, gerekse ‘Sina’ ismi üzerinden yapılan incelemeler bunun en önemli kanıtıdır. Tarihsel açıdan etnik köken olarak yapılan inceleme ve araştırmalar, İbn-i Sina'nın Türk olduğunu günümüzde ortaya çıkarmıştır. Yani İbn-i Sina'nın bir Türk olduğunu ifade etmek mümkün.

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 İbn-İ Sina Türk Soyundan mı Geliyor?

 Bilim ve Felsefe dünyasında önemli katkılar sunmuş olan İbn-i Sina, dünyanın en önemli insanlarından biridir. Tarihsel açıdan hala anlatılan ve derslerde öne çıkan İbni Sina, aynı zamanda Türk soyundan geliyor. Anne ve babası üzerinden gerçekleştirilen araştırmanın yanı sıra, ‘Sina’ ismi bu konuda önemli bir yer taşımaktadır. Bu sebepten dolayı İbn-i Sina bir Türk'tür.

 

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