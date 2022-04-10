İbm ne demek ve açılımı nedir? İbm neyin kısaltması

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IBM açılımı International Business Machines olan dünyanın en büyük bilişim teknoloji şirketlerinden biridir. IBM merkezi New York'ta bulunan dünyanın en büyük bilişim şirketi olarak bilinmektedir.

İBM Ne Demek ve Açılımı Nedir?

İBM dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biridir ve merkez ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. İBM International Business Machines kısaltması olarak kullanılmaktadır. İBM Türkçe açılımı ise Uluslararası İş Makineleri olarak bilinmektedir. İBM dünyanın en büyük bilişim şirketi 1911 senesinde ABD'de kurulmuştur.

Bilgisayar ve internet gelişiminde İBM önemli bir paya sahiptir. IBM 1911 yılında Amerikalı Thomas J. Watson tarafından kurulmuştur ve dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biri haline gelmiştir. Kelimelerin anlamlarının ve açılımlarının bilinmesi doğru şekilde kullanılmaları için önemlidir. Bu nedenle en çok kullanılan kelimelerin anlamları ve açılımları birçok kişi tarafından internette aratılmaktadır.

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İBM Neyin Kısaltması?

İBM İnternational Business Machines kısaltması olarak dilimizde ve birçok dilde kullanılmaktadır. İnternational Business Machines olarak bilinen İBM Türkçe karşılığı Uluslararası İş Makineleri olmaktadır. İBM dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biridir ve merkezi ABD'de bulunmaktadır.