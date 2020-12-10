I. Murad kimdir? I. Murad dönemi savaşları nelerdir? 1. Murat'ın hayatı ve ölümü

Murad Gazi Hünkar lakabı ile de anılan bir Osmanlı padişahıdır. Osmanlı devletinin en önemli padişahlarından birisidir. Sancak sisteminden padişahlığa geçen ilk padişah olarak bilinir.

Murad Kimdir?

Murad Osmanlı imparatorluğunun 3. padişahıdır. 29 Haziran 1326 yılında doğmuştur. Babasının adı Orhan gazidir. Annesi ise Nilüfer Hatun'dur. 1. Murad Osmanlı döneminde toprakları iyice genişletmiştir. Babasından almış olduğu topraklarının 10 katı yapmış olduğu seferler ile genişletmiştir. 1. Murad'ın toplam 7 çocuğu bulunur. 1. Murad şehzadelik zamanında da babası ile birlikte seferlere katılmış ve Osmanlı imparatorluğunun topraklarını genişletmesini şehzadelik döneminde de sağlamıştır.

Murad Dönemi Savaşları Nelerdir?

1) Kosova Savaşı

Kosavaşı savaşı 1. Murad döneminde yaşanmış bir savaştır. Bu savaşı Osmanlı imparatorluğu kazanmıştır. Böylece Sırbistan'ın kuzeyi Osmanlı imparatorluğuna açılmış oldu. Bu savaşın bir diğer önemi ise Osmanlı imparatorluğunun ilk top kullandığı savaş olmasıdır. Aynı zamanda bu savaşta 1. Murad şehit olmuştur.

2) Sırpsındığı Savaşı

Sırplar ve Osmanlılar arasında yaşanmış bir savaştır. 1. Murad döneminin en önemli savaşlarından biridir. Edirne'yi tekrardan Haçlı donanmasının hakimiyetine almak isteyen Sırplar Edirne'de bozguna uğratılması ile sonuçlanmıştır. Sırpsındığı 1. Murad döneminde kazanılan savaşlardandır.

3) Çirmen Savaşı

Murad döneminin en önemli savaşlarından birisi de Çirmen savaşıdır. Çirmen savaşında Sırp krallığı ve Osmanlı imparatorluğu arasında büyük çekişme yaşanmıştır. Bu savaşın sonucunda Sırplar Osmanlılar'a biat etmiştir. Sırp krallığı böylece bu savaştan sonra Osmanlı imparatorluğuna bağlanmıştır.

Murat'ın Hayatı

Murad 1326 yılında Bursa'da doğmuştur. Çocukluk yıllarının çoğu bu şehirde geçmiştir. Fiziki açıdan oldukça yapılı biriydi. Oldukça uzun boyluydu. I. Murad çok iyi bir terbiye ile büyümüştür. Büyüklerine daima saygılı küçüklerine de son derece sevecendir. Babası Orhan gazi devletin başında iken şehzadelik unvanı ile seferlere katılırdı. Bunun sonucunda ise pek çok toprakları Osmanlı imparatorluğuna geçmesini sağlamıştır. Babası Orhan gazi vefat ettikten sonra devletin başına geçti. Sancak beyliği ile devletin başına geçen ilk padişah oldu.

Padişahlık döneminde fakirlere daima yardım eden ve onları daima kollayan biriydi. Oldukça zeki bir devlet adamı idi. Hayatı boyunca her şeyi planlı ve programlı bir padişah idi. Çocukluk çağında ilk eğitimini annesinden almıştı. Annesi ise bir Bizans tekfurlarının kızı idi. 1. Murad mevlevi sarığını takmayı severdi. Padişahlık döneminde sürekli olarak bu sarığı takardı. Bizans kralına göre 1. Murad sürekli olarak İsa düşmanı olarak anıldı. Bundan dolayı kilise tarafından kafir bilinirdi. Feth ettiği topraklarda Osmanlı hoşgörüsünü gösteren bir padişah oldu. Bundan dolayı Hristiyan halk tarafından sevilen bir padişahtı.

Murat'ın Ölümü