I. Mahmud kimdir? I. Mahmud dönemi olayları ve 1. Mahmut'un hayatı

18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun yenileşme hareketlerine hız verdiği bir dönem olmuştur. Sanayi ve askeri alanda Batının gerisinde kalan devleti güçlendirmek için birçok reform yapıldı. III. Ahmet'in yerine tahta geçen I. Mahmud, gerçekleştirdiği birçok reform ile kendisinden sonra gelen padişahlara örnek oldu.

Mahmud Kimdir?

Çok yönlü bir padişah olan I. Mahmut, Osmanlı Devletindeki ıslahat hareketlerinin öncüsü kabul edilir. Savaşlarda üst üste alınan ağır mağlubiyetlerden sonra ordu içerisinde birçok düzenleme yaptı Sadece askeri alanda değil mali sistemde de birtakım reformlar yapsa da bu yenilikler Osmanlı ekonomisini düzeltmedi.

Mahmud aynı zamanda bir Divan şairidir ve ''Sebkati'' mahlasıyla gazel türünde birçok şiir kaleme almıştır.

Mahmud Dönemi Olayları

Mahmut, Patrona Halil İsyanı sonrasında tahta geçti. İsyanın çıkış neden Lale Devri ve topumda yarattığı eşitsizliktir. Birçok tarihçiye göre bu dönemde Osmanlı Devletinin gelirleri giderek azalırken giderleri gün be gün artmıştır. Hollanda'dan getirilen binlerce lale, Bursa ve İstanbul'a ekildiği için adına Lale Devri denmiştir. Bu dönemde padişah ve saray erkanı, halkın sıkıntılarından iyice uzaklaşmıştır. Halka yüklenen ağır vergiler de Patrona Halil Ayaklanmasının en büyük gerekçelerinden biridir.

İsyanın en önemli sonuçlarından biri Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Damat Paşa'nın asılması ve dönemin padişahı III. Ahmet'in tahttan indirilmesidir. I. Mahmut'un tahta geçmesi ile birlikte Lale Devri de sona ermiştir.

Mahmut en yenilikçi padişahlardan biridir. Osmanlı Devletinin birçok savaşta mağlup olması ve toprak kaybetmesi orduda reform yapılmasını zorunlu hale getirdi. I. Mahmut, orduda reform yapması için Humbaracı Ahmet Paşa'yı görevlendirdi. Bu dönemde Osmanlı ordusunda ilk topçu birliği ve askeri okul açıldı. Humbara, havan topu demektir ve dünyadaki ilk havan topu sınıfı Osmanlı Ordusunda oluşturulmuştur.

Orduda yapılan yenilikler bununla sınırlı kalmadı. Alay ve bölüklere ayrılan ordu daha düzenli bir hale getirildi. I. Mahmud'un emriyle 1734 yılında kurulan ilk askeri okulun adı ise Hendeshane'dir. Bu okulda askeri eğitimin yanı sıra temel mühendislik eğitimi de verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda Batı tarzı yapılan ilk ıslahat olduğu için büyük bir öneme sahiptir.

Mahmut'un Hayatı

Mahmut 2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Osmanlı Devletinin 24. padişahı olan 1. Mahmut, aynı zamanda 103. İslam halifesidir. Patrona Halil İsyanı sonrasında, III. Ahmet'in tahttan indirilmesi sonucu adına hutbe okutuldu ve 24 yıl boyunca sürecek olan padişahlık dönemi başladı. Tahta çıkmasında Patrona Halil'in etkisi fazla olsa da sonraki dönemde hem Patrona Halil'i hem de etrafındaki öldürdü. Bunun nedeni Patrona Halil ve yandaşlarının ülkenin yönetime karışmaya başlamasıdır.

Mahmut'un kardeşleri III. Osman, Ayşe Sultan ve Safiye Sultan'dır. Eşinin adı ise Vuslat Kadın'dır. Padişah daha çok askeri alanda yaptığı ıslahatlarla bilinir. Aynı zamanda başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde cami, çeşme ve mescit gibi eserler yaptırmıştır. Bu eserlerden en önemlileri şu şekilde sıralanabilir: 3. Kabataş Meydan Çeşmesi, Hekimoğlu Ali Paşa Camii, Nuruosmaniye Külliyesi ve 1. Mahmud Kütüphanesi.

13 Aralık 1754 tarihinde Cuma namazını kıldığı camiden çıkan 1. Mahmut beyin kanaması geçirdi ve attan düşerek vefat etti.