İ Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
Çocukluğumuzda arkadaşlarımız ile birlikte oynadığımız, gülüp eğlendiğimiz oyunların anılarımızda ve yaşantımızda ayrı önemi var. Bu oyunlar arasında asla unutamadığımız ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabildiğimiz isim, şehir, hayvan oyunu da var. Bu oyunu yakından öğrenmek için i harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimlerini derledik.
İ, Türkçemizdeki ünlü sesli harfler arasında yer alıyor. Dilimizde -i sesli harfi ile başlayan pek çok isim, hayvan, şehir, bitki, çiçek gibi canlı ve cansız nesne isimleri bulunuyor. Bu noktada isim şehir hayvan oyunu oynarken zorlanmayacağınız ve kolaylıkla türlü cevaplar bulabileceğiniz bir harf olması sebebiyle sevilen harfler arasında.
İ Harfi ile Başlayan İsim
- İkbal
- İclal
- İbrahim
- İzel
- İzzet
İ Harfi ile Başlayan Şehir
- İstanbul
- İzmir
- İnta (Rusya)
- İvalo (Finlandiya)
- İboki (Papua Yeni Gine)
İ Harfi ile Başlayan Hayvan
- İpekböceği
- İnek
- İguana
- İstiridye
- İmpala
İ Harfi ile Başlayan Ülke
- İrlanda
- İzlanda
- İngiltere
- İspanya
- İtalya
İ Harfi ile Başlayan Eşya
- İğne
- İplik
- İbrik
- İskemle
- İletki
İ Harfi ile Başlayan Bitki
- İğde
- İğnelik otu
- İtüzümü
- İzlandalikeni
- İnci çiçeği
İ Harfi ile Başlayan Çiçek
- İpek çiçeği
- İris çiçeği
- İtrişahi
- İspanyol omleti
- İğde çiçeği
İ Harfi ile Başlayan Meyve
- İncir
- İt üzümü
- İğde
İ Harfi ile Başlayan Kuş
- İspinoz
- İskete
- İbibik
- İshakkuşu
İ Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
- İlhan İrem
- İbrahim Erkal
- İzzet Günay
- İclal Aydın
- İzel Çeliköz