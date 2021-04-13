MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleriİ Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük İ Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:10 | Son Güncelleme:

İ Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İ Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Çocukluğumuzda arkadaşlarımız ile birlikte oynadığımız, gülüp eğlendiğimiz oyunların anılarımızda ve yaşantımızda ayrı önemi var. Bu oyunlar arasında asla unutamadığımız ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabildiğimiz isim, şehir, hayvan oyunu da var. Bu oyunu yakından öğrenmek için i harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimlerini derledik.

İ, Türkçemizdeki ünlü sesli harfler arasında yer alıyor. Dilimizde -i sesli harfi ile başlayan pek çok isim, hayvan, şehir, bitki, çiçek gibi canlı ve cansız nesne isimleri bulunuyor. Bu noktada isim şehir hayvan oyunu oynarken zorlanmayacağınız ve kolaylıkla türlü cevaplar bulabileceğiniz bir harf olması sebebiyle sevilen harfler arasında.

 İ Harfi ile Başlayan İsim  

 - İkbal

 - İclal

 - İbrahim

 - İzel

 - İzzet

 İ Harfi ile Başlayan Şehir

 - İstanbul

 - İzmir

 - İnta (Rusya)

 - İvalo (Finlandiya)

 - İboki (Papua Yeni Gine)

 İ Harfi ile Başlayan Hayvan

 - İpekböceği

 - İnek

 - İguana

 - İstiridye

 - İmpala

 İ Harfi ile Başlayan Ülke

 - İrlanda

 - İzlanda

 - İngiltere

 - İspanya

 - İtalya

 İ Harfi ile Başlayan Eşya

 - İğne

 - İplik

 - İbrik

 - İskemle

 - İletki

 İ Harfi ile Başlayan Bitki

 - İğde

 - İğnelik otu

 - İtüzümü

 - İzlandalikeni

 - İnci çiçeği

 İ Harfi ile Başlayan Çiçek

 - İpek çiçeği

 - İris çiçeği

 - İtrişahi

 - İspanyol omleti

 - İğde çiçeği

 İ Harfi ile Başlayan Meyve

 - İncir

 - İt üzümü

 - İğde

 İ Harfi ile Başlayan Kuş

 - İspinoz

 - İskete

 - İbibik

 - İshakkuşu

 İ Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 - İlhan İrem

 - İbrahim Erkal

 - İzzet Günay

 - İclal Aydın

 - İzel Çeliköz

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi