İ Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

İ, Türkçemizdeki ünlü sesli harfler arasında yer alıyor. Dilimizde -i sesli harfi ile başlayan pek çok isim, hayvan, şehir, bitki, çiçek gibi canlı ve cansız nesne isimleri bulunuyor. Bu noktada isim şehir hayvan oyunu oynarken zorlanmayacağınız ve kolaylıkla türlü cevaplar bulabileceğiniz bir harf olması sebebiyle sevilen harfler arasında.

İ Harfi ile Başlayan İsim

- İkbal

- İclal

- İbrahim

- İzel

- İzzet

İ Harfi ile Başlayan Şehir

- İstanbul

- İzmir

- İnta (Rusya)

- İvalo (Finlandiya)

- İboki (Papua Yeni Gine)

İ Harfi ile Başlayan Hayvan

- İpekböceği

- İnek

- İguana

- İstiridye

- İmpala

İ Harfi ile Başlayan Ülke

- İrlanda

- İzlanda

- İngiltere

- İspanya

- İtalya

İ Harfi ile Başlayan Eşya

- İğne

- İplik

- İbrik

- İskemle

- İletki

İ Harfi ile Başlayan Bitki

- İğde

- İğnelik otu

- İtüzümü

- İzlandalikeni

- İnci çiçeği

İ Harfi ile Başlayan Çiçek

- İpek çiçeği

- İris çiçeği

- İtrişahi

- İspanyol omleti

- İğde çiçeği

İ Harfi ile Başlayan Meyve

- İncir

- İt üzümü

- İğde

İ Harfi ile Başlayan Kuş

- İspinoz

- İskete

- İbibik

- İshakkuşu

İ Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

- İlhan İrem

- İbrahim Erkal

- İzzet Günay

- İclal Aydın

- İzel Çeliköz