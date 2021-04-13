I Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

I harfi alfabemizin 11. sırasında yer alıyor. Oyun içerisinde belirlenen harf, isim - şehir - hayvan gibi kategorilerin ilk sırasında yer alarak doldurulur. I harfine göre de oldukça fazla seçenek bulunur. Bunlara örnek olarak;

I Harfi İle Başlayan Hayvan

- Istakoz

- Işık veren hacıyatmaz

- Islıklı tavşan

- Islık çalan marmot

I Harfi İle Başlayan Şehir

- Iğdır

- Isparta

I Harfi İle Başlayan Ülke

- Irak

I Harfi İle Başlayan İsim

- Irmak

- Iğıl

- Ilgaz

- Ilgın

- Işıl

- Işık

- Işınsu

- Itır

- Ilgar

- Iraz

- Iknat

- Işıtan

- Işılar

- Iğıl

- Ildız

- Iyaz

- Işınbike

- Işıkalp

- Irnaz

I Harfi İle Başlayan Eşya

- Isıtıcı

- Islak mendil

- Izgara

- Işıldak

- Isı ölçer

I Harfi İle Başlayan Bitki

- Ihlamur

- Isırgan otu

- Ispanak

- Işkın

I Harfi İle Başlayan Çiçek

- Itırşahi çiçeği

- Ihlamur çiçeği

I Harfi İle Başlayan Ünlü ( Artist)

- Işın Karaca

- Ida Lupino

- Ingmar Bergman

- Irvine Welsh

- Iggy Pop

- Inna

Bu ve bunun gibi birçok seçenek bulunmaktadır ı harfi için. Dünya da sadece ı harfi ile bir ülke bulunur. İki tane de Türkiye'de şehir bulunmaktadır.