I Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
En sevilen ve boş zamanlarda oynanabilen ilk akla gelen oyunlardan bir tanesi isim - şehir oyunudur. Düşünce, zihin geliştirici bir oyun olduğu için unutkanlık için de faydalıdır. Her yaşa uygun bir oyundur. Her yaştan insanın severek ve eğlenerek oynadığı, vakit geçirdiği bir aktivedir. Oynamak için sadece kalem ve kağıt yeterlidir. Oyunu en az iki, üç kişi oynanabilir. İşte, tüm detaylar.
I harfi alfabemizin 11. sırasında yer alıyor. Oyun içerisinde belirlenen harf, isim - şehir - hayvan gibi kategorilerin ilk sırasında yer alarak doldurulur. I harfine göre de oldukça fazla seçenek bulunur. Bunlara örnek olarak;
I Harfi İle Başlayan Hayvan
- Istakoz
- Işık veren hacıyatmaz
- Islıklı tavşan
- Islık çalan marmot
I Harfi İle Başlayan Şehir
- Iğdır
- Isparta
I Harfi İle Başlayan Ülke
- Irak
I Harfi İle Başlayan İsim
- Irmak
- Iğıl
- Ilgaz
- Ilgın
- Işıl
- Işık
- Işınsu
- Itır
- Ilgar
- Iraz
- Iknat
- Işıtan
- Işılar
- Iğıl
- Ildız
- Iyaz
- Işınbike
- Işıkalp
- Irnaz
I Harfi İle Başlayan Eşya
- Isıtıcı
- Islak mendil
- Izgara
- Işıldak
- Isı ölçer
I Harfi İle Başlayan Bitki
- Ihlamur
- Isırgan otu
- Ispanak
- Işkın
I Harfi İle Başlayan Çiçek
- Itırşahi çiçeği
- Ihlamur çiçeği
I Harfi İle Başlayan Ünlü ( Artist)
- Işın Karaca
- Ida Lupino
- Ingmar Bergman
- Irvine Welsh
- Iggy Pop
- Inna
Bu ve bunun gibi birçok seçenek bulunmaktadır ı harfi için. Dünya da sadece ı harfi ile bir ülke bulunur. İki tane de Türkiye'de şehir bulunmaktadır.