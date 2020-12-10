I. Bayezid kimdir? Yıldırım Beyazıt dönemi olayları ve 1. Bayezit'in hayatı

Bayezid aynı zamanda Yıldırım Beyazıt olarak da bilinen bir Osmanlı padişahıdır. Bursa'da I. Bayezid'in türbesi bulunmaktadır.

Bayezid Kimdir?

Bayezid 8 Mart 1354 yılında doğmuştur. Babasının adı Sultan Murad annesinin adı ise Gülçiçek Hatun'dur. I. Bayezid'in 5 tane eşi bulunmaktadır. I. Bayezid döneminde Osmanlı sınırları genişlemiştir. I. Bayezid Timur ile girmiş olduğu Ankara muharebesi ile bilinen bir Osmanlı padişahıdır.

Yıldırım Beyazıt Dönemi Olayları

Yıldırım Beyazıt'ın döneminde birçok sorun yaşanmıştır Saltanatı boyunca yaşanan bu sorunlar oldukça önemlidir.

1) Yakup Bey Suikastı

Beyazıt döneminin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Yıldırım Beyazıt'ın babası olan 1. Murat Kosova meydan muharebesinde bir Sırp suikastçı tarafından hançerlenerek öldürülmüştü. Bunun üzerine Stefan Lazerevic ve Sırp prensi çağrılarak kendisine itaat etmesi gerektiğini söylendi. Yakup Bey'de düşman askerlerinin peşinde idi. Yakup Bey Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi idi. Yakup Bey çağırtılarak çadırda boğdurularak öldürüldü. Bunun sonucunda ise tek varis olarak Yıldırım Beyazıt kaldı.

2) Anadolu Seferleri

Bayezid'e Anadolu'da bulunan Türkmen beylikleri sürekli olarak tepki gösteriyordu. Yakup Bey'in ölümünü kabul etmeyen Türkmen beylikleri intikam almak istiyordu. Türkmen beyliklerinin esas amacı gittikçe büyüyen Osmanlı imparatorluğunun gücünü kırmak ve kaybettikleri toprakları geri almaktı. Anadolu'da sorunlar olduğunu ön gören Yıldırım Beyazıt bunun üzerine Anadolu'ya seferler düzenlemeyi uygun gördü. Aydınoğulları ve Germinyanoğulları gibi beylikler Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan seferler sonucunda kaldırıldı.

Bunun sonucunda ise I. Beyazıd'ın otoritesi artıyordu. Anadolu'da ki beyliklerin hepsi Osmanlı imparatorluğuna katılıyordu.

3) Niğbolu Savaşı

Beyazıt döneminde yaşanmış olan savaşlardan bir tanesidir. 1395'te İstanbul'u haçlı ordusundan almak isteyen I. Beyazıt ikinci kez kuşatma gerçekleştirdi. Tam bu esnada ise yeni bir Haçlı ordusu kurulmuştu. I. Beyazıt bu ordudan haberdar olmuştu. Osmanlı istihbaratının bir başarısı olarak kabul edilen bu meselede I. Beyazıt bu kuşatma için keşif yapmaya başladı. Bizans ordusu Tuna'ya çıkarma yapmak isterken I. Bayezit bu ordudan haberdar oldu ve birkaç Osmanlı donanmasını İstanbul boğazında bıraktı. Bunun sonucunda ise Haçlı ordusu Tuna'ya varamadı.

Edirne'den Tuna nehrine geçen Osmanlı ordusu Niğbolu kalesine vardı. Bunun sonucunda da çalışmalar yaparak Haçlı ordusuna karşı nasıl bir taktik izleyeceğine istişare yaptı. 1 gün sonra ise Haçlı ordusu Tuna'ya geldi. Niğbolu'da çarpışan bu iki ordunun savaşı sonucunda Haçlı ordusu adeta bozguna uğramıştı.

4) Timur ile Ankara Savaşı

Anadolu seferleri düzenleyen Yıldırım Beyazıt hemen hemen bütün beylikleri almıştı. Bazı beylikler ise Doğu'dan gelen Timur ordusuna sığındı. Bunun sonucunda Yıldırım Beyazıt'ı Timur'a karşı kışkırttı. Timur ordusu Anadolu'ya akın akın geliyordu. Osmanlı ordusu da Timur ile Ankara'da karşı karşıya geldi. Bu savaş sonucunda ise Tatar ordusunun eline düşen Yıldırım Beyazıt Timur'a karşı kaybetmiş ve esir düşmüştür.

Beyazıt'ın Hayatı

Yaşamı boyunca İslam terbiyesi ile büyüyen biri oldu. Çeşitli alimlerden İslam dersleri aldı. Çocukluğunun ve gençliğinin büyük bölümü Edirne'de geçti. Germinyanoğulları beyliğinin kızı olan Devlet Hatun ile ilk evliliğini yaptı.