Hyundai Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Hyundai Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Güney Kore kökenli Hyundai arabaları tüm dünyada en iyi bilinen araç markaları arasında gösterildiği için otomotiv sektöründe faaliyette bulunan dünyanın beşinci büyük otomobil üreticisi olmuştur. Aynı zamanda bir holding olarak faaliyet göstermektedir.

Hyundai Nerede Üretiliyor?

Güney Kore Seul olarak başlayan üretim merkezi tüm dünya üzerine yayılmıştır. Günümüz itibari ile tüm dünyada Hyundai marka araçlar bulunmaktadır. Üretimler kapsamında çeşitli garanti ve başarı belgeleri bulunmaktadır.

Hyundai Ne Zaman Kuruldu?

Firma 1947 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. İnşaat sektöründe hizmete başlayan bu markanın şuanda aktif olarak içerisinde bulunduğu birçok alan bulunmaktadır.

Hyundai'nin Sahibi Kim?

Güney Koreli Chung Ju-Yung Hyundai firmasının kuruluşunu yapmıştır. 2014 yılı verilerine göre 215 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Dünya çapında pazarlama ve üretim merkezleri bulunmaktadır.

Hyundai'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Hyundai Grubunun geçmişi 1940'lara dayanmaktadır. Faaliyetine küçük bir tamir atölyesi olarak başlamıştır. Kore ülkesinin yaşanan savaşlardan dolayı yeniden yapılanması kapsamında kilit rol oynamıştır. Bu faaliyet otomobil dışında çelik, gemi yapımı ve makine üretimlerine girmesine ve artmasına zemin sağlamıştır.