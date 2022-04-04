Huzur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Huzur Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Huzur kelimesi kişinin mutlu ve gelecekten umutlu olmasını ifade eden bir kelime olmaktadır.

Huzur Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

Huzur kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler dirlik, düzen, afiyet, rahatlık, makam, sağlık, sukunet, dinginlik olarak bilinmektedir.

Huzur Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler ( TDK)

Türk Dil kurumuna göre huzur kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Aileye bir çocuk geldiği zaman o evde afiyet bulunur.

İş yerindeki stresten sonra evde dinginlik içinde bir zaman geçirmek gerçekten bir ödüldür.

​​​Tatil ortamında yaşadığımız rahatlık bize çok iyi geldi.

Her insanın istediği dinginlik içinde bir zaman geçirmek.

Pikniğe gittiğimizde en son bir kahve içmek kadar rahatlık verici bir şey yok.

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Yolculuktan sonra eve gidip dinginlikle kalmak istedik.

Her çocuk için ailede dirlik olması çok önemlidir.

Annem için yaşamanın en güzel yanı içten bir sağlık hissetmektir.

Akademik eğitimde ulaşabileceğimiz makam yerine kalpten bir makama ulaşmak çok daha mutluluk verecektir.