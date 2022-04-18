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Hüsnü Zan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Hüsnü Zan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hüsnü Zan Ne Demek, Ne Anlama Gelir Hüsnü Zan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak zengin içerikler üretmek için son derece gerekli bir durum olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra baskın bir cümle kurmak için de kelimelerin anlam bilgisine hakim olmak gerekiyor. Aksi durumlarda kurulan cümleler pasif ve işlevsiz bir hale gelebilir. Bu yüzden biz de sık sık karşımıza çıkan bir kelime olan hüsnü zan kelimesinin ne demek olduğunu ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu sizin için ayrıntılı olarak derledik.

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 Hüsnü zan kelimesi hem eski dönemlerde hem de günümüzde sık kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin en gelen anlamı ise iyi niyet olarak ifade edilmektedir. Bir kimseye karşı beslenen iyi niyet ve düşünceye hüsnü zan denmektedir. 

 Hüsnü Zan Ne Demek? 

 Hüsnü zan kelimesi en genel tabir ile iyi niyet demektir. Bir kişinin başka birine karşı beslediği iyi niyete ya da olumlu bir düşünceye hüsnü zan denmektedir. Hüsnü zan iyi ve güzel duyguları ifade etmek için de sıkça kullanılır. 

 Hüsnü Zan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Hüsnü zan kelimesinin TDK sözlük anlamı iyi ve güzel olan düşünce ve niyet demektir. Başkasına karşı beslenen güzel fikir ve düşüncelere hüsnü zan denir. Ayrıca hüsnü zan şüpheli bir konumda olan biri hakkında iyi düşüncelerde bulunmak şeklinde de ifade ediliyor. Bununla beraber bir kimsenin masum olduğuna inanmak anlamında da kullanılabiliyor.

 

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