Hüsnü Zan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Hüsnü Zan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Hüsnü zan kelimesi hem eski dönemlerde hem de günümüzde sık kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin en gelen anlamı ise iyi niyet olarak ifade edilmektedir. Bir kimseye karşı beslenen iyi niyet ve düşünceye hüsnü zan denmektedir.

Hüsnü Zan Ne Demek?

Hüsnü zan kelimesi en genel tabir ile iyi niyet demektir. Bir kişinin başka birine karşı beslediği iyi niyete ya da olumlu bir düşünceye hüsnü zan denmektedir. Hüsnü zan iyi ve güzel duyguları ifade etmek için de sıkça kullanılır.

Hüsnü Zan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Hüsnü zan kelimesinin TDK sözlük anlamı iyi ve güzel olan düşünce ve niyet demektir. Başkasına karşı beslenen güzel fikir ve düşüncelere hüsnü zan denir. Ayrıca hüsnü zan şüpheli bir konumda olan biri hakkında iyi düşüncelerde bulunmak şeklinde de ifade ediliyor. Bununla beraber bir kimsenin masum olduğuna inanmak anlamında da kullanılabiliyor.