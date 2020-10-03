Huş ağacı nedir ve nerede yetişir? Huş ağacı özellikleri ve faydaları

Bilimsel adı Betula Pendula olan bu huş ağacının içeriğinde; saponin, uçucu yağlar, flavonidler ve de C vitamini bulunmaktadır.

Huş Ağacı Nedir?

Huş ağacı, Huşgiller familyasına ait olup betula cinsinden gelmektedir. Bu ağaç, kısa ömürlü ve çalı türlerinin ortak ismidir. Yaklaşık olarak 40 çeşidi bulunmaktadır. Huş ağacının dişi çiçekleri genelde olgunlaşınca, kanatlı ve de tek tohumlu fındıksı meyvelere dönüşmektedirler. Sarı, kırmızı, kahverengi, beyaz ve de kızıl gibi renklerde olabilir.

Huş Ağacının Yetiştiği Yerler

Ülkemizde genel olarak Doğu Karadeniz ve de Doğu Anadolu bölgelerinde yetişen bu ağaç genel olarak yetiştiği bölgede kayın ya da süpürge ağacı olarak da isimlendirilmektedir. Huş ağacı ayrıca kuzey yarımkürede yer alan dağlık bölgeler ile nemli yerler ve de asitli topraklarda yetişmektedir.

Huş Ağacının Özellikleri Nelerdir?

Huş ağaçları, genelde beyaz ve ya renkli reçineli ve de kabuklu olan bir yapıya sahiptir. Bu bitki bünyesinde, genel olarak uçucu yağlar, flavonidler, saponin ve de C vitamini barındırmaktadır. Huş ağaçları, kış aylarında yaprak döker ve de sürgün verme özellikleri bulunur. Özellikle park ve bahçe gibi alanlarda çok sık kullanılır ve boyu 25 metreye uzayabilir. Türkiye’de daha sık siğilli huş, tüylü huş, kara huş, Doğu Karadeniz, kızılağaç yapraklı, kıvrık meyveli huş türleri bulunmaktadır. Ülkemizde sık sık rastlanan kara huş ağacı yol kenarlarında, bahçelerde ve parklarda süs bitkisi şeklinde kullanılmaktadır.

Huş Ağacının Faydaları Nelerdir?

Huş ağacının günümüzde bilinen pek çok faydaları bulunmaktadır. Halk arasında daha sık romatizma ağrılarına giderme faydası bilinen bu ağaç aynı zamanda kanı temizleme, saç ya da cilt sağlığına çok iyi gelme ve idrar söktürücü özelliğiyle de bilinmektedir. Ağacın tomurcukları da zengin içerikli olup genel olarak eterik yağlar, reçineler ve C vitamini açısından çok zengindir.

Tomurcuklarından yapraklarına ya da kabuğundan tohumuna kadar olan bu ağacın her yeri her daim şifa kaynağı olmaktadır. Ayrıca huş ağacı yüzyıllardan beri iç ve de dış yaraların iyi bir şekilde tedavi edilmesi amacı ile de kullanılmıştır. Genelde daha sık çay şeklinde tüketilmektedir. Huş ağacı, ayrıca böbreklerin düzenli şekilde çalışmasına da yardımcı olur ve böbrek yetmezliğine çok iyi gelmektedir.