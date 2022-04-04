Hurufu Mukatta Nedir, Ne Anlama Gelir? Hurufu Mukatta Nasıl Okunur?

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Hurufu Mukatta’da yer alan söz konusu harfler kelimeyi oluştururken okundukları gibi değil de kendi isimleri ile telaffuz edildikleri için "bağımsız ve ayrı harfler" anlamında "hurûf-ı mukattaa" olarak bilinir.

Hurufu Mukatta Nedir?

Hurufu Mukatta, kesilmiş ve ayrılmış anlamına gelen bir tamlamadır. Kuran-ı Kerim’de toplam 29 surenin başında Huruf-u mukattaa (Arapça: الحروف المقطّعة) olarak bilinen ve isimleri ile telaffuz edilen harfler yer alır.

Huruf-u Mukattaa Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Huruf-u mukattaa kelimesi, ‘hurûf’ yani ‘harf’ kelimesinin çoğulu, ‘mukattaa’ kelimesi ise ‘ayrılmış, kesilmiş’ anlamına gelen bir tamlamadır.

Hurufu Mukatta Nasıl Okunur?

Hurufu Mukatta, Arap dilinde kesik kesik, iki, üç, dört ya da beş harf olmak üzere bazı ayetlerin başında yazılı olan harfler yer alır. Bu harfler okunurken de her zaman teker teker okunur. Bunlar ise, bir kelime gibi okunmaz. Arapça olan bu harfler ise, aslında bir kelime gibi birlikte yazılır. Ama her harf ayrı ayrı okunur.

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Arapça alfabede ‘Elif - Lam - Mim’ (Arapça olarak الم) olarak da yazılır. Ama okurken onu “alm” olarak telaffuz etmezsiniz ve bunun yerine 3 harf şeklinde “Elif - Lam - Mim”şeklinde de ayrı ayrı okunur. Hurûf-ı mukattaa, Arap alfabesinde yer alan on dört harften meydana gelir. Bu harfler ise, ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى şeklinde bilinir. İmam Rabbani hazretleri ise, huruf-u mukattayı ise, “âşık ile ma’şuk arasında bulunan gizli esrarın denizleri” olarak açıklamıştır.