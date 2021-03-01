Hürriyet'in eğitime desteği ikinci yarıyılda da sürüyor!

Hürriyet’in eğitim-öğretim yılının birinci döneminde pandemi sürecinde devam eden uzaktan eğitim sürecine destek olmak için hafta içi her gün ücretsiz verilen ‘Eğitime Destek Eki’, Sömestr tatilinin ardından ikinci dönemde de devam ediyor.. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaşan, EBA’nın müfredatıyla eş zamanlı olarak ilerleyen bu ekin içeriğinde; özet konu anlatımları, özel hazırlanmış sorular ve alıştırmalar yer alıyor.

Gazeteyle birlikte hafta içi her gün ücretsiz olarak verilen Hürriyet Eğitime Destek Eki, 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar yaklaşık 18 milyon öğrencinin her gün kendileri için özel hazırlanan sorulara ve alıştırmalara ulaşmasını sağlıyor. Tüm eğitim süreçlerini dijital ve görsel olarak gerçekleştiren çocuklara, basılı olarak soru çözme avantajı da sunacak.

Nuran Çakmakçı yönetimindeki "Hürriyet Eğitime Destek Eki” hafta içi her gün Hürriyet Gazetesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerde yer alıyor.