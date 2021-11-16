Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Herhangi bir zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmadan davranma veya düşünme durumu. Herhangi bir koşula bağlı olmama. Bu durumda hürriyet sözcüğünün eş anlamlısı “özgürlük” kelimesi olarak açıklanır.

Hürriyet Eş Anlamlısı

Kökeni Arapça olan hürriyet sözcüğü “hrr” kökünden gelmiş ve “ḥurriyya” biçiminde yani azatlık, köle olmama sözcüğünden alıntıdır. Hürriyet, kişinin veya devletin her bakımdan bağımsızlığı manasına gelmektedir. Bağımsızlıktan kasıt toplum kaidelerine uymak suretiyle davranma ya da düşünme özgürlüğü biçiminde ele alınır.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün “özgürlük” olduğunu açıklamıştır. Ayrıca TDK, Azra Erhat’ın “Özgürlük göreli bir anlatımdır, oldum olasıya bilmişimdir.” sözleriyle örneklendirmiştir. Günlük yaşantınızda hürriyet kelimesinin yerine “özgürlük” kelimesini değişik yerlerde kullanabilirsiniz.