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Hünsa ne demek, ne anlama geliyor? Hünsa kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Hünsa#TDK
Hünsa ne demek, ne anlama geliyor Hünsa kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçe içerisinde binlerce kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin yine çeşitli anlamı bulunmaktadır. Türkçedeki kelimelerin anlamlarını bilmek önem arz etmektedir. Anlamı merak edilen kelimelerden bir tanesi de hünsa kelimesidir. Hünsa kelimesi Türkçe kökenli olan bir kelime değildir. Bununla birlikte günümüzde sık olarak kullanılmaktadır. Oldukça nadir bir şekilde kullanılan kelimelerin arasında yer almaktadır. Hünsa kelimesinin yerini başka kelimeler almıştır. Hünsa kelimesinin anlamını merak edenler için, bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisinde hangi anlamlar taşıdığını, ne demek olduğunu ve hangi kökene sahip olduğunu sizin için derledik.

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Hünsa önemli kelime türlerinden bir tanesidir. Bu kelime yabancı kökenli bir kelimedir.

 

HÜNSA KELİMESİNİN TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hünsa kelimesinin anlamı sık sık merak edilmektedir. Hünsa kelimesinin hangi kökene ait olduğuna dikkat edildiğinde bu kelimenin Arapça kökenli bir kelime olduğu görülmektedir. Bir diğer deyiş ile hünsa kelimesi Arapça dilinden Türkçe dili içerisine geçmiş olan bir kelimeyi ifade etmektedir. Hünsa kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde bir tane anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünün içerisindeki hünsa kelimesinin anlamı şu biçimde olmaktadır:

Erdişi

Şeklinde ifade edilmektedir.

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