Hünsa ne demek, ne anlama geliyor? Hünsa kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hünsa önemli kelime türlerinden bir tanesidir. Bu kelime yabancı kökenli bir kelimedir.

HÜNSA KELİMESİNİN TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hünsa kelimesinin anlamı sık sık merak edilmektedir. Hünsa kelimesinin hangi kökene ait olduğuna dikkat edildiğinde bu kelimenin Arapça kökenli bir kelime olduğu görülmektedir. Bir diğer deyiş ile hünsa kelimesi Arapça dilinden Türkçe dili içerisine geçmiş olan bir kelimeyi ifade etmektedir. Hünsa kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde bir tane anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünün içerisindeki hünsa kelimesinin anlamı şu biçimde olmaktadır:

Erdişi

Şeklinde ifade edilmektedir.