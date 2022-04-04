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Humbaracı Nedir, Ne Anlama Gelir? Humbaracı Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Humbaracı Nedir, Ne Anlama Gelir Humbaracı Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski zamanlarda kullanılan sözcük türleri bireylerin araştırdığı kelimelerdir. Humbaracı sözcüğüyle ilk kez karşılaşanlar sözcük anlamı konusunda bilgi edinmek istiyor. Humbaracı kelimesinin ne anlama geldiği konusu en çok araştırılan bilgiler arasındadır. Bireyler tarafından TDK anlamı öğrenilmek isteniyor. Humbaracı nedir, ne anlama gelir? Humbaracı kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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 Çok eski tarihlerde humbaracı sözcüğünün kullanımı oldukça yaygındı. Humbaracı kelimesinin günümüzde bulunan anlamı, humbarayı kullanan askerlerdir. Patlayıcı bomba olan humbarayı kullanan ere verilen isimdir. 

 Humbaracı Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Günümüzde araştırılan pek çok sözcük eski tarihe aittir. Özellikle Osmanlı döneminde yer alan her bir kelime bireylerin ilgisini çekiyor. Bireyler eski zamanlardaki kelime türlerini inceleyerek bilgi araması yapabiliyor. Humbaracı sözcüğü de günümüzde karşılaşılan eski sözcükler arasındadır. 

 Bireyler ilk kez gördüğü humbaracı sözcüğünün eski zamanlarda neyi ifade ettiğini araştırabiliyor. Humbaracı sözcüğünü askerler için kullanılan bir kelimedir. Humbara, demirden dökülmüş olan ve içerisine patlayıcı yerleştirilen bir nevi bombadır. Hazırlanan bombayı kullanan askerlere verilen isim, humbaracıdır. 

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 Humbaracı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Eski zamanlarda kullanılan humbaracı kelimesinin anlamına TDK'dan ulaşmak mümkündür. TDK hem günümüzdeki hem de eski kelimelerin anlamlarını paylaşan bir kurumdur. Bireyler eski tarihteki tüm sözcüklerin anlamlarına TDK'dan ulaşabilir. TDK'ya göre humbaracı sözcüğü, humbara bombasını kullanan askerler anlamına sahiptir. Günümüzde çok görülen bir kelime çeşidi değildir.

 

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