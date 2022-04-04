Humbara Nedir, Ne Anlama Gelir? Humbara Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Humbara kelimesi Osmanlı döneminde bir ocak olarak yer alan ve askeri olarak oldukça önemli bir alan olmaktadır.

Humbara Nedir? Ne Anlama Gelir?

Humbara kelimesi demir veya tunçtan dökülmüş el bombası olarak bilinmektedir. Humbaracı ocağı şeklinde Osmanlı döneminde faaliyet gösteren bir ocak olan humbaracılık havan topu üreten ve kullanan birim anlamına gelmektedir. Humbara kelimesi eski dönemlerde askeri bir terim olarak bilinmektedir. Humbara kelimesi humbaracılık ve kumbaracılık humbara kullanan asker olarak bilinmekte ve günümüze kadar humbaracılık değerli bir alan olarak kabul edilmektedir.

Teknolojik gelişmelerden sonra humbaracılık zamanla başka şekillerde oluşturulmuş ve adı tamamen unutulmaya yüz tutmuş bir kelimedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Humbara Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil kurumuna göre humbara kelimesi demirden veya tunçtan yuvarlak içi boş biçimde dökülen patlayıcı maddeler dökülerek havan topuyla atılan bomba olarak kabul edilmektedir.

Humbaracı Ocağı olarak Osmanlı Devletinde askeri bir terim ve işlev olarak yer almaktadır. Günümüzde topçu ocağı olarak kullanılmakta ve günümüzde humbara kelimesinin karşılığı top veya havan topu olarak yer almaktadır.