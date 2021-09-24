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Hüma Kuşu Nedir Ve Neyi Temsil Eder? Hüma (Cennet) Kuşu Özellikleri Ve Efsanesi

Hüma Kuşu Nedir Ve Neyi Temsil Eder Hüma (Cennet) Kuşu Özellikleri Ve Efsanesi

Türk Dil Kurumuna göre Hüma kelimesi mutluluk getiren anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Hüma kelimesi bir insana isim olarak verilebileceği gibi bir kuş türünün de ismidir. Hatta bu kuşa cennet kuşu da denmektedir. Hüma kuşu nedir ve neyi temsil eder, Hüma yani cennet kuşunun özellikleri ve efsanesi hakkında detayları derledik.

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Bireyler gere günlük yaşamlarında gerekse bilimsel bilgiler araştırırken Hüma kelimesine sıklıkla rastlamıştır. Hatta cennet kuşunu sırf isminden dolayı araştırmış bile olabilirler. 

Hüma Kuşu Nedir? 

Cennet kuşu da denilen, görünmeyecek şekilde çok yükseklerde dinlemeden sürekli uçan kesinlikle yere değmeyen kuşa Hüma kuşu denmektedir. Hatta araştırılan bazı bilimsel bilgilere göre Hüma kuşunun ayakları bile olmadığıdır. Bunun nedeni ise sürekli yüksek yerlerde insanların göremeyeceği şekilde devamlı uçmasıdır. 

Farsça bir isim olan Hüma kuşu çeşitli efsaneler de sahiptir. Bunun nedeni ise kuşun yere ayak basmadan sürekli uçtuğunun düşünülmesidir. 

 Hüma Kuşu Neyi Temsil Eder? 

 Hüma kuşu birçok kaynakta ve medeniyetlerde devlet şekillenmesini sembol ederek temsil etmektedir. Hatta bazı yorum ve araştırmalarda ise Hüma kuşunun eski Mısır kökenli efsanevi ateş kuşu olan Feniks kuşuna benzer şekilde küllerinden yeniden doğmak amacıyla kendini yakarak tükettiği ifade edilmektedir. 

 Hüma Yani Cennet Kuşunun Özellikleri 

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 Hüma kuşu varlığını efsanelerde sürdürmektedir. Hatta kökeni eski Türklere kadar dayanmaktadır. Doğal olarak Hüma kuşuyla ilgili farklı Türk boylarının farklı yorumları olabilmektedir. 

 Fakat genel olarak inanılan Hüma kuşunun geldiği yere mutluluk ve huzur getirdiği yönündedir. 

 Elbette ki Hüma kuşu bir efsane olduğu için insanlar tarafından canlı olarak görülmesinin imkansız olduğu söylenmektedir. 

 Hüma kuşu eski Türk efsanelerinde Umay olarak kabul edilmektedir. Umay ise evlere huzur, mutluluk ve bereket getirmekle sorumlu Tanrı demektir. Hüma kelimesi Arapça Hu yani ruh anlamına gelen ve Ma yani su alamına gelen kelimelerin birleşimiyle meydana gelmiştir. 

 Aynı zamanda Hüma kuşu devlet kuşu talih kuşu isimleriyle de anılmaktadır. Bunun nedeni ise Hüma kuşunun gölgesine bile denk gelen kişinin padişah olacağı inanışıdır. 

 Hüma Yani Cennet Kuşu Efsanesi 

 Birçok kişi Hüma kuşuna neden Cennet kuşu da dendiği konusudur. Efsaneye göre zenginlik ve mutluluk getirdiğine inanılan Hüma kuşu cennette oturmakta ve uçarak yedi kat göklere ulaşmakta Allah'a kadar gidip gelmektedir. Bu efsanedeki inanış Ön Asya mitolojisinde yer almaktadır. 

 Hüma kuşu efsanesine göre bu kuş Çin, Hindistan ve Kıpçak çöllerinde yaşamaktadır. 

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 Yine bir efsaneye göre Hüma kuşunu gören kişinin dünyada çok iyi yerlere geleceği hikayesidir. 

 Hüma kelimesinin geçtiği Türk şiirlerinde Hüma sevgiliye benzetilmektedir. Türk kültüründe ise Hüma kuşu sembol hale getirilerek medrese, minare ve çini gibi sanat eserlerinde kullanılmıştır. Buradaki Hüma kuşu sembol olarak kuzgun kuşu büyüklüğünde, başı yeşil renkte, kanat uçları siyah renkte ve sürekli havada uçarken çizilmiştir. 

 Zenginliği, mutluluğu, saadeti, talihi, iyiliği, cenneti, kimseyi kırmamayı temsil etmektedir. Hüma kuşu efsanesinde yer alan dirisi yani canlısı asla ele geçirilemeyen kuştur. Şiirlerde Hüma kuşunun gölgesine benzetilen sevgili güzelliği ile övülür. 

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 Azerbaycan efsanesinde anlatılan ise Hüma kuşunun uçurulduğu ve kimin omuzuna konarsa o kişinin bir devlet alimi olacağı inanışıdır. Bu efsaneye göre Hüma kuşuna aynı zamanda devlet kuşu da denmektedir. 

 Taç giyme, hakimiyete ulaşma, bahtiyar olma kavramları Hüma kuşuyla ilgili efsanelerde söylenmiştir. 

 Hüma kuşu efsanesi küllerinden yeniden doğmak için kendini yakarak tüketen kuştur. Ayakları yere değmeden Cennette yaşadığı inanılan sürekli uçtuğu söylenilen Hüma kuşu efsanesidir.

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