 Hukukun Temel Kavramları Nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan 2 isim tepki gördü ve...Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...#Mert Hakan Yandaş
Kovid-19da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... Zincirleme ihmal sonucu...Kovid-19'da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... 'Zincirleme ihmal sonucu...'#Sağlık Bakanlığı
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)#Galatasaray
ABD ordusunda neler oluyor Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttıABD ordusunda neler oluyor? Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttı#ABD
Başkan sahaya indi Marsilya-G.Saray maçı sonrası...Başkan sahaya indi! Marsilya-G.Saray maçı sonrası...#Marsilya
Bakan Özer, 6 Eylülden bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladıBakan Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladı#Okullar
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele MGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözlerOlympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!#Olympiakos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konulduAKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Hukukun temel kavramları nelerdir?

#Hukuk#Adalet#Anayasa
Hukukun temel kavramları nelerdir

Hukukun temel kavramları aynı zamanda yapısını oluşturan unsurlardır. Özellikle hukuku iyi anlamak ve kavrayabilmek için mutlaka temel kavramları iyi bilmek gerekir. Peki, hukukun temel kavramları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Dünya çapında artık her toplumun kendine özgü bir hukuku bulunmaktadır. Elbette uluslararası çapta bazı kanunlar ve yapılar hukukta ortak şekilde ele alınır. Ancak bazı kısımlar ise her ülkenin kendi kültür ve yapısına uygun olarak hukuk içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda önemli olan hukukun temel kavramları bilmek ve aynı zamanda etkin biçimde benimsemektir.

 Hukukun Temel Kavramları Nelerdir?

 Toplum içerisinde düzeni sağlayan en önemli yapı şüphesiz hukuktur. Hukuk aynı zamanda adalet ve eşitlik ile beraber medeniyet getirir. Hukuka aykırı şekilde davranış gösterildiği zaman ise buna uygun olarak birtakım yaptırımlar ön plana çıkar. Bu doğrultuda neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak, hukuka aykırı olup olmadığını öğrenebilmek için temel kavramları iyi bilmek gerekir. Genel yapıları üzerinden hukukun temel kavramları şunlardır;

 - Adalet

 - Hak

Haberin Devamı

 - Anayasa

 - Kanun

 - Tüzük

 - Yönetmelik

 - Kanun hükmünde kararname

 - Yargı

 - Ceza

 Yukarıda verilen her bir hukukun temel kavramı kendi içerisinde farklı tanımlamaları sahiptir. Anlam bu tanımlamalar doğrultusunda bir bütün olarak hukuku oluştururlar. Böylece devletin işleyişi, anayasa hukukunun devam etmesi ve toplumsal yapının sağlıklı şekilde kalabilmesi sağlanmaktadır. Devlet kurumunun en üstünden en alt seviyesine kadar tüm birimleri kaplayan bir yapı olarak öne çıkar. Aynı zamanda medeniyet ve toplum ile beraber eşitlik ve birçok kavramı koruyan biri yapılır.

 Hukuk Kurallarının Temel Nitelikleri

 Hukuk kuralları tek bir yapı altında değil, tamamen topluma ele alan bir unsurdur. Durum ve olay ile beraber bu durum ve olay içerisindeki herkesi ele alır. Bu doğrultuda hukuk kurallarının belli başlı bazı temel nitelikleri bulunmaktadır.

 - Yasaklayıcı ve düzenleyici ile izin verici kurallar

 - Hukuk kurallarının özgürlüğü

 - Kişilerarası ilişkilerde gerçekleşen güven duygusu

 - Hukuk kurallarının normatifliği

 - Sınırlandırma gerçekleştirirken aynı zamanda koruma sağlaması

 Bu şekilde temel nitelikleri ile beraber hukuk kuralları büyük bir öneme sahiptir. Bu kurallar aynı zamanda hukuk okuyan ve eğitim gören kişiler için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Diğer bir yandan hukukun temel yapıları olarak hem kavramlar hem de nitelikler ön plana çıkmaktadır. Hukuk ve kanun bu kavram ve nitelikleri üzerine bütün hale gelmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hukuk#Adalet#Anayasa