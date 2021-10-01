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Dünya çapında artık her toplumun kendine özgü bir hukuku bulunmaktadır. Elbette uluslararası çapta bazı kanunlar ve yapılar hukukta ortak şekilde ele alınır. Ancak bazı kısımlar ise her ülkenin kendi kültür ve yapısına uygun olarak hukuk içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda önemli olan hukukun temel kavramları bilmek ve aynı zamanda etkin biçimde benimsemektir.

Hukukun Temel Kavramları Nelerdir?

Toplum içerisinde düzeni sağlayan en önemli yapı şüphesiz hukuktur. Hukuk aynı zamanda adalet ve eşitlik ile beraber medeniyet getirir. Hukuka aykırı şekilde davranış gösterildiği zaman ise buna uygun olarak birtakım yaptırımlar ön plana çıkar. Bu doğrultuda neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak, hukuka aykırı olup olmadığını öğrenebilmek için temel kavramları iyi bilmek gerekir. Genel yapıları üzerinden hukukun temel kavramları şunlardır;

- Adalet

- Hak

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- Anayasa

- Kanun

- Tüzük

- Yönetmelik

- Kanun hükmünde kararname

- Yargı

- Ceza

Yukarıda verilen her bir hukukun temel kavramı kendi içerisinde farklı tanımlamaları sahiptir. Anlam bu tanımlamalar doğrultusunda bir bütün olarak hukuku oluştururlar. Böylece devletin işleyişi, anayasa hukukunun devam etmesi ve toplumsal yapının sağlıklı şekilde kalabilmesi sağlanmaktadır. Devlet kurumunun en üstünden en alt seviyesine kadar tüm birimleri kaplayan bir yapı olarak öne çıkar. Aynı zamanda medeniyet ve toplum ile beraber eşitlik ve birçok kavramı koruyan biri yapılır.

Hukuk Kurallarının Temel Nitelikleri

Hukuk kuralları tek bir yapı altında değil, tamamen topluma ele alan bir unsurdur. Durum ve olay ile beraber bu durum ve olay içerisindeki herkesi ele alır. Bu doğrultuda hukuk kurallarının belli başlı bazı temel nitelikleri bulunmaktadır.

- Yasaklayıcı ve düzenleyici ile izin verici kurallar

- Hukuk kurallarının özgürlüğü

- Kişilerarası ilişkilerde gerçekleşen güven duygusu

- Hukuk kurallarının normatifliği

- Sınırlandırma gerçekleştirirken aynı zamanda koruma sağlaması

Bu şekilde temel nitelikleri ile beraber hukuk kuralları büyük bir öneme sahiptir. Bu kurallar aynı zamanda hukuk okuyan ve eğitim gören kişiler için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Diğer bir yandan hukukun temel yapıları olarak hem kavramlar hem de nitelikler ön plana çıkmaktadır. Hukuk ve kanun bu kavram ve nitelikleri üzerine bütün hale gelmektedir.