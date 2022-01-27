Hukuku nasıl yazılır? Hukuku kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Günümüzde yapılan en büyük problemlerden birisi de yazım hatalarıdır. Doğru sandığımız pek çok kelime yanlış yazılmaktadır. Hukuku kelimesi de bu kelimelerden olmaktadır.

Hukuku Nasıl Yazılır?

Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümüne hukuk adı verilmektedir. Hukuk kelimesi gündelik yaşamda pek çok kez kullanılmaktadır. Fakat ek alarak hukuku haline geldiği zaman pek çok kişi tarafından da yanlış yazılmaktadır.

yazım hatalarından olan hukuku kelimesi bazı kişiler tarafından hukuğu şeklinde yazılmaktadır. Bu nedenle yazım hataları oluşmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ''hukuku'' şeklinde olmalıdır.

Hukuku Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Hakkında Merak Edilenler

Hukuk kelimesi hem gündelik hayatta çok sık kullanılmakta hem de internet veya gazete köşelerinde çoğu kez okunmaktadır. Hukuk kelimesine -u eki eklendikten sonra hukuku şeklinde oluşmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kelimenin doğru yazılışı ise ''hukuku'' şeklinde olmaktadır. Kelimenin doğru ve yanlış yazılışı ile ilgili örnekler şu şekilde verilebilir:

Haberin Devamı

- Hukuku hiçe sayarak çok büyük bir ceza aldı: Doğru

- Hukuğu hiçe sayarak çok büyük bir ceza aldı: Yanlış