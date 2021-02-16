Hukuk öğrencisi olmak artık daha zor

YÖK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerin, YKS’deki başarı sıralaması belirleyici oluyor. Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 190 binken; 2019-2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulandı. Adalet Bakanlığı’nın 23 Eylül 2020 tarihli yazısında ilettiği talebi de dikkate alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu’nun 11 Şubat 2021 tarihli kararıyla 125 binden 100 bine yükseltildi. Karar 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olacak.

GEÇEN SENE 15 BİN 70 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

'Rasyonel ve bilimsel planlamalar' sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190 bin başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019 yılında 15 bin 721; başarı sıralaması şartının 125 bine yükseltildiği 2020 yılında ise 15 bin 70 öğrenci yerleşti. 2020-YKS’de, devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33 bin 813; vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125 bin oldu.

TÜRİYE’DE 84 HUKUK FAKÜLTESİ VAR

Bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle birlikte bugün; 47’si devlet, 37’si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunuyor. Yeni YÖK olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranıyoruz. Bu hususu teminen ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri için bir dizi tedbir almış olup, almaya da devam edeceğiz."