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Eğitim
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Hukuk fakültelerine giriş zorlaşacak

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Hukuk fakültelerine giriş zorlaşacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YÖK'ten hukuk fakültelerine giriş için 125 bin olan başarı sırası şartının 100 bine yükseltilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettiklerini söyledi. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı Reformunun ana hedeflerinden birinin de hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücünü arttırmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettiklerini söyleyen Gül, Yargı Reformunun hem hazırlık aşamasında hem de uygulanmasındaki işbirliği ve katkıları için YÖK'e ve akademi camiasına teşekkürlerini iletti. Yargı Reformu kapsamında, YÖK tarafından daha önce hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartı, 125 bin olarak yenilenmiş ve ilk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımların bu şarta göre yapılmasına olanak tanınmıştı.

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