Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Eylem Planı'nın dokuzuncu ve son amaç başlığının, 'İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hukuk fakültelerine giriş için gereken başarısı sırasının 190 binden, önce 125 bine, sonra 100 bine çekildi. Yine aynı kapsamda hukuk fakültelerinde öğrenim süresini beş yıla çıkarıyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz. Adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesini sağlıyoruz" diye konuştu.