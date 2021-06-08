Hukuk eğitiminde Türkiye-Rusya işbirliği

Öğrencilerin farklı hukuk sistemlerini öğrenmesi ve incelemesi, farklı kültürleri tanıması ve bu kapsamda yabancı dillerini geliştirmesinin yanı sına iki üniversite arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yaz okuluna, her iki üniversiteden 15´er öğrenci alınacak. Yaz okulunda, Yeditepe Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte yurt içinden ve yurt dışından yapay zekâ ve göç hukuku alanında öğretim üyeleri ve uygulamada yer alan avukat, savcı ve hâkimler dersler verecek.

YAPAY ZEKA VE GÖÇ HUKUKU DERSLERi

Eğitim kapsamında öğrenciler hem online hem de COVID-19 önlemleri alınmış dersliklerde yüz yüze bir araya gelecek. Eğitim dili İngilizce olan yaz okulunda öğrencilere, başlangıç seviyesinde, konuk oldukları ülkenin dilinin dersi verilecek. Türkiye ve Rusya hukuk sistemleri ile bu hukuk sistemlerinin karşılaştırmalı analizi üzerine dersler alacak olan öğrenciler, edebiyattan sanata, tarihten mimariye konuk oldukları ülkenin kültürüne dair atölyelere katılma olanağı bulacak.

Rus öğrenciler ayrıca 'IV. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu´ kapsamında yapay zekâ ve göç hukuku üzerine dersler alabilecek.

TARİHİ GEZİLER VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Üniversiteden yapılan açıklamada "Yaz okulu kapsamında karşılaştırmalı hukuk çalışmaları ile hukuk nosyonlarını geliştirme fırsatını da yakalayacak olan öğrenciler, yurt dışında lisansüstü çalışma hakkında fikir sahibi olacak. Öğrenciler ayrıca son yıllarda hızla gelişen ve kalifiye mezun ihtiyacının arttığı bilişim hukuku alanında yetkinlik elde edecek. Öğrencilere Türk ve Rus kültürlerini tanıtmayı da amaçlayan yaz okulu kapsamında tarihi mekânlara geziler ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek" denildi.