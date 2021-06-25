Hukuk Devleti Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Hukuk Devleti Prensipleri Ve İlkeleri

Hukuk devleti, en kısa tanımıyla kendi içerisinde kurallar barındıran, bu kurallara vatandaşın ve devletin uymasını söyleyen bir sistemdir.

Hukuk Devleti Nedir?

Hukuk devleti, kendi sınırları içerisinde kamunun değişmezliği ve sürekliliği temeline dayanmış olan, hukuk ve değer düzenine bağlı olarak işleyen bir devlet şekli olarak bilinir. Devlet gücü, vatandaşlarının keyfi uygulamadan koruması amacı ile yasaların yardımı ile birlikte tanımlanan bir durumdur.

Modern anlayış temelinde yer alan hukuk devleti maddi açıdan da adalet yaratmayı ve bu şekilde bir düzen kurmayı, bu düzeni de korumayı hedefler. Belirlenen prensipler aracılığı ile kanun koyucunun sınır konulması gibi işlevleri görür. İleri düzey ve çağdaş bir toplumu ele alan sistem olarak bilinir. Hukuk devleti tanımı zaman zaman farklı şekillerde yapılmıştır. Bu tanımlardan biri yönetilenin en etkin, en güçlü ve en kapsamlı bir şekilde hukuk güveninin sağlanması, tüm devlet organlarında işlem ve eylemin hukuka uygunluk taşımasıdır. Bunların gerçekleşmesi için ise özellikler ve ilkeler bulunur.

Hukuk Devleti Özellikleri ve Hukuk Devleti İlkeleri Nelerdir?

Hukuk devletinin sağlanması, hedeflenen ve amaçlanan şeylerin daha iyiye ulaştırılması, yapılmak istenenin yapılması için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkeler hukuk devleti kapsamında düzeni, toplu olunmasını sağlayan bir durum olarak bilinir. Hukuk devletinde yer alan iki çeşit gerek bulunur. Bunlar genel gerekler ve özel gerekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar kendi içerisinde bazı konularda gerekçeler bulunduran kavramlardır. Özel gerekler daha çok özel hayata ve kişinin özel hayatına hitap eden bir durumdur. Diğeri ise daha genel olan, özel hayat gözetmeyen ve gerektirmeyen maddeleri içerisinde barındırır.

Hukuk Devletinin Genel Gerekleri Nelerdir?

Hukuk devletinin genel gerekleri, güçler ayrılığının en temelde tam anlamıyla bağımsız olmadan, karşılıklı işler bölümü ve gerektiği zaman da iş birliği çerçevesinde, aynı zamanda hukuka bağlı kalınarak anayasaya aykırı olan davranışta bulunmayarak faaliyet sürdürmeleri gerekir. Yargı, yürütme ve yasama ayrı ayrı işlev görmeli, aynı yani tek elde toplanmamalıdır. Bu üç temel prensip tek elde toplandığı takdirde keyfilik meydana gelir. Bunun yanı sıra üç temel erk içerisinde yer alan yargı, tarafsız, yansız ve bağımsız olmalıdır. Bunlar şu şekilde açıklanabilir:

1- Yargı, hukuka tabi olması gerekir.

2- Yürütme, hukuka bağlı olmalıdır Anayasaya bağlılığı olmalıdır. Yürütme ile bağı olan idare işlemleri ve eylemleri içerisinde anayasaya aykırı olan durumlardan kaçınılmalıdır.

3- Yasama, kanun yapma anlamına gelmese de kanun yapma yetkisi olan bir durumdur. Bu yetki kullanıldığı zaman anayasaya bağlılık olmalı ve kurallara aykırı davranılmaması gerekir.

Hukuk Devletinin Özel Gerekleri Nelerdir?

Hukuk devleti özel gerekleri ise adından da anlaşılacağı üzere özel olan şeyleri kapsayan bir durumdur. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eşitlik kapsamında işler yürütülmeli ve devam edilmelidir.

2- Hukuki güvenliği kapsayan bir ilke olmalıdır.

3- Yasal olan yönetim ilkesi bulunmalıdır.

4- Temel olan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerekir.

5- Yasal yönetim ilkesi olmalıdır.

6- Hukuki belirliliği kapsayan bir ilke olmalıdır.

7- Mahkemelerin bağımsız ve hakimlerin teminatlı olması gerekir.

8- İdarede yargısal olan denetimler olmalıdır.

9- İdarenin mali mesuliyeti bulunması gerekir.