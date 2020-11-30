Hukuk Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Hukuk bölümü Türkiye'de ki en prestijli bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümde okuyarak hem de anlaşmalı olan üniversiteler aracılığı ile erasmus gibi programlara katılabilirsiniz. Erasmus programları aracılığı ile Avrupa'da da okuma şansına sahip olursunuz. Aynı zamanda Amerika kıtasında da WAT programına katılarak hem Amerika'yı gezebilir hem de öğrenci değişim programına katılabilirsiniz.

Hukuk Bölümü Nedir?

Bireylerin hem devlet ile hem de diğer bireylerle ilişkilerini kontrol eden ve düzenleyen bilime hukuk denilmektedir. Hukuk bölümü anayasaya uygun toplumun refah ve düzenini sağlamak amacı ile bireylerin özgürlüklerini ve haklarını savunan devlet ile ilişkilerini savunan bir bölümdür. Hukuk bölümü lisans eğitimi olan bir bölümdür. Başarı sıralaması barajı olan bölümler arasında yer almaktadır.

Hukuk Bölümünün Amacı Nedir?

Anayasaya uygun ve bu kuralların dışına çıkmayacak, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyecek, hukuk sektörüne her anlamı ile katkı sağlayabilecek yeni kişiler yetiştirmek hukuk bölümünün en temel amaçlarından biridir. Adalet ve hukuk kavramlarının iyi anlaşılması ve uygulanması amacı ile oluşturulmuş bir bölümdür.

Hukuk Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hukuk bölümü mezunu hukukun her alanında çalışma şansı bulunmaktadır. Avukat, savcı, hakim gibi mevkilere yükselebilirler. Özel sektörde özel hukuk şirketlerinde de çalışma şansları vardır. Mahkemelere katılırlar ve hukuka uygun olacak şekilde avukatlık yaparlar. Aynı zamanda savcılık veya hakimlik mevkilerine de yükselerek burada yargı yetkisini kullanarak kişileri yargılama şansları bulunmaktadır.

Hukuk Bölümü Kaç Yıllıktır?

Hukuk bölümü toplamda 4 yıllık bir eğitimdir. Ayrıca 1 senede zorunlu staj eğitimi bulunmaktadır.

Hukuk Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Hukuk bölümü okumak için öncelikle YKS ve TYT sınavlarına girmek gereklidir. Hukuk bölümü başarı sıralaması olan bir bölümdür. Yani en az 40 bin başarı sıralaması yakalamanız şarttır. 40 bin başarı sıralaması yakalamayan adaylar hukuk bölümünü tercih edemez. Eşit ağırlık puan türünden hukuk bölümüne hazırlanmanız son derecede önemlidir. Çünkü hukuk bölümü eşit ağırlık puan türünden öğrenci almaktadır. Eşit ağırlık puan türü ile 40 bin başarı sıralaması yakalamanız durumunda hukuk bölümünü tercih edebilirsiniz.

Hukuk Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Hukuk bölümü öğretimi İngilizce değildir.

Hukuk Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Hukuk bölümü EA yani eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır.

Hukuk Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Hukukun Başlangıcı

- Anayasa Hukuku

- Medeni Hukuk

- Hukukun Terminolojisi

- Hukuk Tarihi

- Amerikan Hukukuna Giriş

- Ekonomi

- Mantık Matematiksel

- Anayasa Hukuku 2

- Medeni Hukuku

- Uluslararası Hukuk

- Sözleşme Hukuku

- Ceza Hukuku

- Hukuki Metin

- Ceza Hukukunda Özel Hükümler

- Medeni Yargılama

- Ticaret Hukuku

- İş Hukuku

- Avrupa Birliği Hukuku

- Eşya Hukuku

- Özel Hukuk

- Adli Tıp

- İcra Hukuku

- Borçlar Hukuku

Hukuk Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Hukuk bölümünden mezun olan kişiler kendi ofislerini kurabilirler. Kendi hukuk bürolarını kurarak buradan hukuk çalışmalarını sürdürebilirler. Ayrıca yine mahkemelerde de avukat olarak duruşmalara katılarak avukatlık mesleğini icra edebilirler.

Hukuk Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Hukuk bölümünün çalışma alanları mahkemeler, bürolar ve adliyelerdir.

Hukuk Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Galatasaray Üniversitesi

- Koç Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- TOBB Ekonomi Üniversitesi

- Yeditepe Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi